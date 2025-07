Medzi potenciálnych kandidátov na nového Jamesa Bonda patria známe mená ako Tom Holland, Jacob Elordi či Harris Dickinson.

O tom, že je James Bond späť aj s novým režisérom, sme ťa informovali už v júni. Teraz sa však hľadá herecké obsadenie. Novou „Bond girl“ by sa podľa všetkého mohla stať ikonická Sydney Sweeney.

27-ročná herečka je podľa viacerých zákulisných správ horúcou kandidátkou na rolu do nového pripravovaného filmu o Jamesovi Bondovi, informoval Screenrant. Režisérom bude uznávaný Denis Villeneuve (Duna), ktorý má s mladými hviezdami dlhodobú skúsenosť.

James Bond. Zdroj: Universal Pictures

Ako uvádza The Sun, práve Sydne je údajne najvyššie na zozname herečiek zvažovaných pre túto ikonickú rolu. Dôvodom má byť jej priateľský vzťah s Villeneuveom a jeho osobná snaha obsadiť ju. Režisér vraj obdivuje jej rýchly kariérny vzostup, autentickosť a schopnosť osloviť mladšie publikum, čo je pre modernizáciu bondovskej série kľúčové.

Ďalším zaujímavým faktorom je údajná podpora Jeffa Bezosa, zakladateľa Amazonu, ktorý má cez Amazon MGM kreatívnu kontrolu nad bondovskou značkou. Sweeney bola dokonca medzi prominentnými hosťami na Bezosovej svadbe s Lauren Sánchez, čo len posilňuje špekulácie o jej prepojení s projektom. Zapojený je aj v novom projekte jej kolekcie spodnej bielizne.

Casting na samotného Bonda ešte nebol uzavretý. Amazon sa zameriava na britského herca pod 30 rokov. Medzi favoritmi sú Tom Holland, Jacob Elordi či Harris Dickinson. Predtým sa špekulovalo aj o menách ako Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill či Idris Elba.

Nový film zatiaľ nemá oficiálny dátum premiéry, ale očakáva sa, že by mohol prísť v roku 2028. Naposledy si Bonda zahral Daniel Craig vo filme No Time to Die z roku 2021, kde Bondovu partnerku stvárnila Léa Seydoux ako Madeleine Swann.