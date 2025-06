Celý zápas sa odkladá na ďalšie štvrťfinálové kolo.

Fanúšikovia MMA, ktorí sa tešili na atraktívny súboj Matěja Peňáza proti Piotrovi Wawrzyniakovi, zostali sklamaní. Oktagon totiž oznámil, že plánovaný zápas sa na turnaji OKTAGON 72 neuskutoční. Zápasníci mali proti sebe nastúpiť v sobotu, 14. júna v pražskom Edene.

Dôvodom je infekcia, ktorá Peňázovi znemožnila nastúpiť do klietky. Podobná situácia nastala, keď zo zdravotných dôvodov vypadol aj Patrik Kincl. Duel Peňáz vs. Wawrzyniak, ktorí si to mali rozdať o postup do ďalšieho kola pyramídy Tipsport Gamechanger, sa tak odkladá.

