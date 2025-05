New Balance oprášil legendu, ktorú vydáva raz za čas. Šedá farba opäť kraľuje

Šedá je symbolom estetiky New Balance.

Ak miluješ tenisky, pravdepodobne vieš, čo znamená, keď New Balance oslavuje Grey Days. A ak nie, poďme ťa do toho zasvätiť. Ide o každoročnú oslavu farby, ktorá nie je len „nejaká nuda“, ale ikonický podpis celej značky.

Prečo šedá?

Možno si povieš, že šedá je nuda. Ale New Balance to vidí inak – v ich podaní je to farba remesla, kvality a štýlu, ktorý nepodlieha trendom. V 80. rokoch šedá vyčnievala medzi výkrikmi neónovej módy a ukázala, že aj tlmené tóny vedia kričať. A dnes? Je to symbol autenticity, ktorý dokonale zapadá do betónovej džungle aj fashion ulice.

Grey Days nie sú len o jednej teniske – značka predstavila 21 modelov tenisiek a 11 kúskov oblečenia, ktoré kombinujú šedú v rôznych odtieňoch a štýloch – od vintage klasiky až po súčasné must-have siluety.

Šedá = DNA značky

Keď ostatné značky prepadli žiarivým farbám a syntetike, New Balance zostal verný šedej. A spravil z nej jeden z najštýlovejších podpisov v sneaker kultúre. Či už bežíš po asfalte, prechádzaš sa mestom alebo len scrolluješ feed, šedá od New Balance vyzerá vždy dobre. A to pri akejkoľvek rýchlosti.

