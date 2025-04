Nová iniciatíva podporuje lepšie duševné zdravie chlapcov a mužov.

Kaderníci v britskom meste Swindon budú vyškolení, aby sa so svojimi zákazníkmi rozprávali o ich duševnom zdraví. Školenie bude realizovať tím miestnej rady pre verejné zdravie v spolupráci s organizáciami Swindon and Gloucestershire Mind a Papyrus UK, uviedol Local Democracy Reporting Service.

„Školenie nebude ťažké ani časovo náročné. Jeho cieľom je jednoducho poskytnúť holičom informácie o tom, ako hovoriť o duševnom zdraví, aký jazyk používať a ako nasmerovať zákazníkov na ďalšiu podporu,“ uviedla pre BBC Lydia Jordanová, odborníčka na verejné zdravie v rade.

Holičom poskytne základné školenie, aby sa naučili, ako hovoriť so zákazníkmi o ich duševnom zdraví. Zároveň budú môcť klientom ponúknuť informácie o odborníkoch, ktorí môžu poskytnúť ďalšiu podporu.

Holičstvo v Swindone Zdroj: Aled Thomas, BBC

„Uvedomujeme si jedinečné a dôverné vzťahy, ktoré si holiči často budujú so svojimi zákazníkmi,“ povedal Jordan. Dodáva, že hlavným cieľom celej iniciatívy je premeniť holičstvá a kaderníctva na bezpečné prostredie, v ktorom sa muži môžu otvoriť a podeliť sa o informácie o svojej duševnej pohode.

Napríklad Danny Hegarty, holič v kaderníctve Supreme Barbers v meste Swindon, sa už do systému zapojil spolu s tromi svojimi kolegami. Chce, aby zákazníci dôverovali jemu a jeho tímu nielen so svojimi vlasmi, ale aj so svojimi emóciami.

„Naozaj si myslím, že holičstvo by malo byť miestom, kam môžu muži prísť a kde sa môžu bezpečne a pohodlne porozprávať s ostatnými,“ opísal svoj názor pre BBC. Ide o ďalší krok v destigmatizácii duševného zdravia chlapcov a mužov.