Amanda Bynes sa po rokoch osobných problémov snaží opäť nájsť spojenie so svojím publikom, žiadny vulgárny obsah vraj zverejňovať neplánuje.

Herečka Amanda Bynes, ktorá sa preslávila najmä v detských a tínedžerských reláciách, si založila účet na platforme OnlyFans. V posledných rokoch sa jej meno často spájalo skôr so škandálmi a turbulentným životným štýlom než s hereckou kariérou. Teraz sa však pokúša opäť nadviazať kontakt so svojimi fanúšikmi.

„Som na OnlyFans! Chcem sa tam však len rozprávať so svojimi fanúšikmi v súkromných správach. Nebudem zverejňovať žiadny vulgárny obsah. Teším sa, že som tam,“ napísala herečka na storkách. Jej predplatné ťa vyjde na 50 dolárov mesačne, t. j. takmer 45 eur.

Platforma OnlyFans je často spájaná s explicitným obsahom, no pôvodne bola vytvorená na zdieľanie rôznych typov kreatívneho obsahu. Dnes na nej nájdeš napríklad aj tvorcov z oblasti gastronómie či fitnessu.

Amanda Bynes sa stala známou vďaka účinkovaniu v populárnej relácii „All That“ na stanici Nickelodeon. Neskôr dostala vlastnú show „The Amanda Show“ a obdiv si získala aj filmami ako „What a Girl Wants“ (Čo to dievča chce) či „She's the Man“ (Ona je on).

