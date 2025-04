V bratislave sa treba pred kúpou uistiť, koľko ťa naozaj luxus bude stáť po nasťahovaní, aj to, či dostávaš služby hodné (často) vysokých prevádzkových nákladov. „Bratislava ponúka menej za viac,“ hovorí Branislav Zlocha.

Vstúpiš do mramorovej lobby, kde ťa privíta recepčný v obleku. Bezpečnostná služba diskrétne sleduje, kto prichádza a odchádza do budovy. Všetko je dokonalé: tiché chodby, súkromná terasa či detské ihriská. Rezidencie s concierge službami roky skvelo fungujú v zahraničí a prichádzajú aj do Bratislavy. Tieto byty často vyhľadávajú prominentní klienti.

Úspešný podnikateľ a realitný concierge Branislav Zlocha pôsobí striedavo v Bratislave a na Malorke, kde predáva luxusné nehnuteľnosti. Za sebou má už 20-ročné skúsenosti v property manažmente na domácom trhu. Sám v takejto rezidencii býva na Malorke, a to rovno v oblasti, ktorú prezývajú Beverly Hills. Braňo takýmto nehnuteľnostiam v Bratislave hovorí ‚zlaté byty.‘ Keď sa občas vráti na Slovensko, nemôže si nevšimnúť, že sa snažia tváriť ako prémiové rezidencie zo zahraničia. Len s tým rozdielom, že majú vysoké ceny a ponúkajú za ne slabé služby.

„Cenovka skutočne prémiových projektov je dvojzložková a vysoká na oboch vstupoch. Ako pri kúpe za m², tak pri prevádzke a mesačných poplatkoch. Ak človek na to má, je to super investícia do vášho životného štýlu. Je však naozaj dôležité uvedomiť si, že ide o váš komfort a relax, nie len o zaujímavé zariadenie alebo luxus na ukázanie sa,“ hovorí pre Refresher.

Keď si chcel podobnú nehnuteľnosť prednedávnom zadovážiť v Bratislave, pri porovnaní ceny prevádzkových nákladov so zahraničím podľa vlastných slov takmer spadol zo stoličky. Na Instagram pridal príspevok, kde túto tematiku rozobral a v komentároch sa zvrtla vrelá diskusia. Branislav chcel upozorniť ľudí na to, že ich môže po nasťahovaní prekvapiť práve výška prevádzkových nákladov. Ľudia sa môžu dostať do finančnej pasce, keďže skutočné prevádzkové náklady, ktoré sú často nepredvídateľné, im nikto vopred neprezradí. Tieto náklady sa totiž nielenže menia v čase, ale ich výška môže byť oveľa vyššia, než si pôvodne predstavovali.

Samozrejme, ak chcete všetky benefity uzavretých areálov, ako je bezpečnostná služba, napojenie na centrálny pult ochrany alebo dokonca priame prepojenie s políciou, musíte počítať s vyššími výdavkami. A práve toto si ľudia musia uvedomiť ešte predtým, než sa rozhodnú pre kúpu,“

Tieto typy rezortov a developmentov s bazénmi, fitness centrami či spoločnými priestormi sú dnes štandardom uzavretých a strážených luxusných rezortov na západ od nás. Prečo je podľa Branislava lepšie vyhnúť sa takýmto bytom v Bratislave z investičného hľadiska?

Bratislava ponúka menej za viac

„Keď porovnáme Bratislavu so zahraničím, či už so Španielskom alebo Amerikou, vidíme, že Bratislava ponúka menej za viac. To je vlastne pointa celej tejto témy. V Palme mám byt v areáli s bazénom a tenisovým kurtom. Nehovorím teda nič vymyslené, sám s tým mám osobnú skúsenosť. V našom areáli sú dve budovy s bytmi, kde všetko funguje bez problémov. Náklady na bazén, celý areál, zeleň, parkové úpravy, upratovanie priestorov a tenisový kurt si delíme medzi sebou.“

Podľa jeho slov sa na Slovensku, najmä v Bratislave, mnohé tzv. luxusné areály síce snažia ponúknuť podobné služby ako v zahraničí, ale v skutočnosti ich rozsah nie je rovnaký. Napriek tomu sú mesačné náklady na údržbu a správu pomerne vysoké.

V najprémiovejšiom luxusnom areáli v Palme ľudia využívajú spa a wellness, vnútorný bazén, vonkajší bazén, solárium, kinosálu, games room, umývarku a nabíjačku áut 24 hodín denne. Nechýba recepcia, golfový simulátor, vínna pivnica, „club house", dva parky či komunitný čln.