Nemusíš mať skúsenosti a záhradu na vlastné rajčiny. Takto jednoducho vypestuješ zeleninu či ovocie aj na balkóne

Ušetríš na nákupoch a naučíš sa aj niečo nové.

Zime pomaly hovoríme „bye-bye“ a čakajú nás teplé jarné dni, na ktoré sa tešia obchody s domácimi potrebami, pretože budú plné záhradkárov. Ak aj ty si chceš vypestovať vlastnú zeleninu, ale nemáš záhradu, poradíme ti, čo jednoducho dokážeš vypestovať na balkóne, terase alebo v interiéri. Naučíš sa niečo nové, ušetrí ti to peniaze na potravinách a kto vie, možno sa záhradkárčenie stane tvojim hobby.

🍅Cherry rajčiny

Túto šťavnatú chutnú zeleninu dokážeš vypestovať na terase alebo balkóne, ktorý je orientovaný na juh alebo juhozápad.

Rajčinový krík dosahuje až 3 metre, takže ak nechceš mať omotaný celý balkón, zaobstaraj si semená druhov, ktoré sú nižšieho vzrastu. Najvhodnejšie odrody sú cherry, napríklad paradajka Venus, Bajaja alebo Aztec. Takéto druhy ti pekne vyrastú v balkónových kontajneroch alebo hlinených kvetináčoch, či už ich máš na zemi alebo sú zavesené.

Ako na pestovanie

Semienka potrebuješ predpestovať. Zasej ich do malých sadbovačov alebo výsevových tácok do hĺbky 0,5 centimetra, ideálne 6-8 týždňov pred posledným predpokladaným mrazom. Udržuj pôdu vlhkú a teplú (približne 20 – 25°C). Keď ti sadenice dosiahnu výšku asi 10 centimetrov a má aspoň dva páry pravých listov, nastal čas na presádzanie.

Sadenice vlož do dostatočne veľkých nádob alebo hlinených kvetináčov naplnených výživným substrátom, ktoré majú otvor na odtok prebytočnej vody. Polievaj ich ráno alebo večer, aby bol substrát vlhký. Rajčiny ľúbia teplo a svetlo, ale nie celodenné páliace slnko. Tam, kde ich budeš pestovať, zaves rohož alebo tieniaci prvok. Tvoje rajčiny budú ready na zber v júli.

Zdroj: Unsplash/Jasmin Schreiber

🌶️Čili papriky

Ak si ideš spicy jedlo, vlastné čili papriky rozhodne nemôžu chýbať na tvojej balkónovej záhradke. Ideálne odrody na takéto pestovanie sú habanero alebo jalapeño. Semienka si môžeš vysiať vlastné alebo kúpené.

Ako na pestovanie

Predpestovanie sadeníc je trošku dlhší proces, preto ti odporúčame ísť easy cestou a kúpiť si sadenice. Čili vyžaduje teplé, slnečné podmienky a dobre odvodnenú pôdu bohatú na živiny. Na kvalitnom substráte preto nešetri. Rastlinka je citlivá na mráz a najlepšie rastie pri teplotách medzi 20 °C až 30 °C. V chladnejších mesiacoch budeš potrebovať skleník alebo špeciálne nádoby.

Na predpestovanie sadeníc použi rašelinové tablety alebo kvetináč s výsevným substrátom. Semienka rozlož na povrch pôdy a zasyp ich 2 až 3 milimetrami substrátu. Zasej ich vo februári, najneskôr v marci.

Ideálna teplota pre čili semienka je okolo 27 – 29 °C. Rastlinky uvidíš do 4 týždňov. Potom, čo vyklíčia, potrebuješ ich osvetľovať umelým svetlom ráno aj večer – sadenice potrebujú 14 hodín svetla denne. Počas pestovania dávaj pozor na preliatie rastlín, čili papričky znesú viac sucho než preliatie. Do konca mája sadenice aspoň raz presaď do väčšieho kvetináča a počas poslednej fázy pestovania použi aj kvapalné bio hnojivo. Tvoja „čili rastlinka“ krátko zakvitne a potom sa môžeš tešiť na úrodu.

🍓Jahody

Aj toto chutné bobuľové ovocie môže rásť v tvojej domácnosti. Jahody potrebujú minimum priestoru, takže sa nemusíš báť, že ti porastú „až k susedovi.“ Ideálne odrody jahôd sú vždyplodiace a previsnuté, ako napríklad Mara des Bois a Maranell Temptation, ktorým sa bude dariť v kvetináči.

Ako na pestovanie

Ak chceš pestovať na balkóne, robotu si zjednodušíš tým, že si kúpiš už predpestované sadenice (so semiačkami bude pestovanie dlhšie trvať). Tie umiestni do vonkajších kvetináčov alebo iných nádob s kyslým substrátom a v priebehu apríla a umiestni na miesto, kde budú mať čo najviac slnečného žiarenia.

Vnútorná časť rastliny, z ktorej vyrastajú nové listy, alias srdiečko, by mala byť vždy nad povrchom. Ak túto časť zasypeš, jahoda ti môže uhynúť. Pôda nesmie byť nikdy suchá, takže polievaj pravidelne. Tvojich domácich sladkých jahôd sa dočkáš v lete.

Zdroj: Unsplash/Roman kraft

🥒Cuketa

Zbiehajú sa ti slinky na grilovanú cuketu? S vhodnými produktami a troškou trpezlivosti si ju vychutnáš vlastnoručne vypestovanú. Ak na tvoj balkón alebo terasu svieti aspoň trochu slnko, môžeš začať s pestovaním.

Ako na pestovanie

Najlepší čas na pestovanie cukety je vtedy, keď nehrozia žiadne zimné mrazy (napríklad máj). Cuketa potrebuje veľa priestoru, takže si zaobstaraj väčšiu nádobu alebo kvetináč – s priemerom aspoň 61 cm a minimálnou hĺbkou 31 centimetrov. Keďže táto zelenina spotrebuje veľa vody, dôkladne ju zvlhči. Semená zasaď 2,5 centimetra hlboko do bežného substrátu.

Cukety potrebujú aspoň 8 hodín slnka, takže ak máš balkón či terasu otočenú na juh alebo západ, je to ideál. Rastlinám dopraj každé štyri týždne vyvážené hnojivo. Plody môžeš zbierať, keď dorastú do dĺžky ideálne 7 až 15 centimetrov. Menšie cuketky sú chutnejšie a krehkejšie.

🌿Bylinky

Pokiaľ sa ti pestovanie zeleniny a ovocia stále zdá náročné, vždy môžeš vsadiť na bylinky, ktoré ti pekne vyrastú na parapete, ktorý je otočený k slnku. Nepotrebuješ ani nutne kvetináče, poslúžia ti aj menšie kartóny alebo prázdne konzervy (samozrejme, vyčistené).

Mnohé bylinky sú pomerne nenáročné na umiestnenie, pôdu a teplotu. Ak majú dostatok pôdy a vody, vyrastú v akejkoľvek nádobe a prostredí. V interiéri sa bude dariť napríklad pažítke, rozmarínu, bazalke, mäte alebo oregánu.

Zdroj: Unsplash/Markus spiske