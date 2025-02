Donald Trump sa teší, že ľudia na Super Bowle vybučali Taylor Swift. Jeho fanúšikovia vraj neodpúšťajú

Speváčke venoval na sociálnej sieti ironický status.

Včerajší Super Bowl nebol len o futbalovom zápase a vystúpení Kendricka Lamara. Mnohým neuniklo, že keď kamera na štadióne začala snímať Taylor Swift, ľudia ju vybučali. Na štadióne bol v tom čase aj Donald Trump, ktorý sa podujatia zúčastnil ako prvý prezident v histórii. Ten správanie ľudí na tribúnach podporuje.

Staronový prezident USA má so speváčkou konflikt už dlhšie. Počas prezidentskej kampane napísal na sociálnu sieť, že ju nenávidí. Swift má liberálne názory, zastáva sa práv žien a pred voľbami podporila demokratickú kandidátku Kamalu Harris.

Do speváčky sa navážal Trump aj Kanye West

Najnovšie Trump reagoval na to, ako speváčku počas Super Bowlu, ľudia v hľadisku vybučali. „Jediný, kto mal horšiu noc ako Kansas City Chiefs, bola Taylor Swift. Vybučali ju na štadióne. MAGA naozaj neodpúšťa,“ napísal na svoju sociálnu sieť Truth. Skratkou MAGA sa označuje Trumpov volebný slogan „Make America Great Again.“ Svojich prívržencov teda označuje touto skratkou. Naopak, keď na štadión prišiel prezident ľudia ho vítali potleskom a ováciami.

Okrem Trumpa venoval po Super Bowle speváčke status aj Kanye West. „Ak je to o kultúre... prečo nechávame Taylor Swift, aby v televízii spievala pieseň o tom, ako zráža černocha na kolená a obviňuje ho z vecí, ktoré ho môžu dostať dole už na celý život,“ napísal na X predtým, ako sa sociálnu sieť rozhodol opustiť.

Speváčky sa zastala Serena Williams, ktorá bola súčasťou halftime šou a tancovala na pódiu, keď Kendrick Lamar spieval „They Not Like Us.“ „Milujem ťa Taylor Swift, nevšímaj si to bučanie,“ napísala jej na podporu.