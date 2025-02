Od našich sledovateľov na Instagrame sme tentokrát zisťovali, aké najhoršie pracovné pohovory absolvovali.

Vedia byť nadmieru príjemné, ale aj dosť bizarné. Pracovné pohovory môžu byť stresujúce samy osebe. No čo ak sa situácia počas nich zvrtne tak, že na ňu budeš spomínať ešte roky – a nie v dobrom?

Trápne ticho, zvláštne otázky či nezvládnutie komunikácie. Niektoré momenty by uchádzači najradšej vymazali z pamäti. Iní sa na nich zase s odstupom času iba smejú. Spýtali sme sa našich sledovateľov na Instagrame, aké najtrápnejšie a najnepríjemnejšie situácie zažili na pracovných pohovoroch.

Väčšina respondentov, s výnimkou respondentky Ziny, chcela zostať v anonymite, aby ich na základe zlej skúsenosti nikto nevedel identifikovať. Redakcia však ich totožnosť pozná.

Testami prešla, no nevedela 10 božích prikázaní

O nepríjemnú skúsenosť sa s nami ako prvá podelila mladá Slovenka Zina, ktorá sa uchádzala o pracovnú pozíciu administratívnej asistentky na známej poliklinike v Bratislave. Pohovor sa skladal z viacerých kôl, pričom to posledné neskončilo ani zďaleka dobre.

„Najprv ma pozvali na prvé kolo, kde mi povedali, že budeme vypĺňať test a mám si vyhradiť čas aspoň hodinu a pol. Myslela som si, že budú pomocou nich zisťovať, aký mám charakter, alebo na akej úrovni je moja angličtina, či skúsenosti s programom Excel,“ hovorí Zina.

Medzi uchádzačmi bola výrazne najmladšia. Na prvom kole pohovoru všetkých rozsadili za počítače a dostali tri druhy testov. Keď Zina otvorila prvý, zaskočilo ju, že to bol rozsiahly IQ test, v ktorom musela skladať geometrické útvary tak, aby sedeli, a dopĺňať čísla do radu.

„Druhý test bol teda, ako som si myslela, z anglického jazyka a tretí bol charakterový. Všetko som vyplnila a odišla. Na druhý deň mi zavolali s pozvánkou do ďalšieho kola. Vtedy som bola ešte nadšená, netušila som, čo ma čaká,“ vysvetľuje.

V druhom kole mala osobný pohovor s dvomi manažérkami a riaditeľom polikliniky, ktorý jej kládol otázky. Trvalo to podľa jej slov približne 45 minút. Najprv pochválili jej výsledky z predošlých testov a potom ju zaskočil zvláštnou otázkou z učebníc náboženstva.

Zinu zaskočila náboženská otázka od riaditeľa, ktorý viedol pracovný pohovor na pozíciu administratívnej asistentky. Zdroj: Instagram/zinawqe

„Šokovalo ma, keď sa ma riaditeľ opýtal, či mu viem vymenovať 10 božích prikázaní. Odvetila som, že som neveriaca. Jasné, že viem, o čom je reč, no nechápem, prečo sa ma to pýtal na pracovnom pohovore,“ hovorí Zina. Riaditeľ sa však nevzdal a vyzval ju, aby to aspoň skúsila.

Na to mu Zina odpovedala, že nerozumie, prečo by mala ako administratívna asistentka niečo takéto ovládať a opýtala sa, ako to súvisí s danou pozíciou.