Zverejnili zoznam najlepšie oblečených celebrít. Ľuďom sa najviac páčia outfity Taylor Swift či Kanyeho Westa

Týmito celebritami sa ľudia v móde najradšej inšpirujú.

Mnohé celebrity majú záľubu v obliekaní a pravidelne zdieľajú inšpirácie svojich outfitov. Podľa denníka New York Post spoločnosť Superdry v období od decembra 2021 do novembra 2024 podrobne preskúmala vyhľadávanie na Googli v USA a potom zúžila zoznam na 113 celebrít. Následne vyhľadávali mená týchto hviezd v spojení so slovami ako „móda“, „oblečenie“ a „štýl“.

Obliekať sa ako popová superstar Taylor Swift chce priemerne viac ako 83-tisíc ľudí mesačne, vďaka čomu si vyslúžila prvé miesto v rebríčku. Jej vplyv na módny priemysel je značný. Už viackrát zvýšila predajnosť produktov, v ktorých ju jej fanúšikovia videli. Nalepovacie pehy na tvár sa stali virálnymi po tom, čo sa Taylor ocitla na zápase jej priateľa Travisa Kelcea vyzdobená trbliatkami na lícach.

Nádherná Taylor Swift stavila na róbu značky Schiapareli. Zdroj: TASR/Jordan Strauss/Invision/AP

Na druhom mieste sa umiestnil britský spevák Harry Styles, ktorý je známy svojimi farebnými a výstrednými módnymi kreáciami. Jeho štýlom sa mesačne inšpiruje viac ako 20-tisíc ľudí.

S podobným hodnotením skončila na treťom mieste Zendaya. Do TOP päťky sa dostal aj Kanye West, ktorý je známy svojou značkou Yeezy, a Billie Eilish, ktorá je známa svojou záľubou v baggy oblečení.