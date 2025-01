Z bratislavského letiska sa v roku 2024 najčastejšie lietalo do Turecka. Slováci najradšej lietajú nízkonákladovkami

Bratislavské letisko zverejnilo štatistiky z minulého roka. Majú za sebou mimoriadne úspešnú sezónu.

Bratislavské letisko vybavilo v minulom roku viac ako 1,9 milióna cestujúcich na odletoch a príletoch, čo je o sedem percent viac ako v roku 2023. Najviac ľudia cestovali do Antalye, Londýna či Milána - Bergama. Oproti roku 2023 vzrástol o šesť percent aj počet letov, celkovo ich bolo viac ako 28 000. V utorok o tom informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová.

„S počtom 1,948 milióna vybavených cestujúcich sme tak dosiahli piaty najvyšší počet odbavených cestujúcich počas jedného kalendárneho roka v celej histórii letiska. Vybavili sme o 134 348 cestujúcich viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ letiska Dušan Novota s tým, že v roku 2023 vybavilo letisko viac ako 1,8 milióna cestujúcich.



K rastu počtu cestujúcich podľa neho prispela aj úspešná dovolenková sezóna, priame lety z Bratislavy do exotiky lietadlami kategórie E či nový letecký dopravca Pegasus Airlines s pravidelnými letmi z Bratislavy do Istanbulu a Antalye.

Najnavštevovanejšie destinácie z bratislavského letiska

Antalya, Turecko Londýn, Veľká Británia Miláno, Taliansko Hurgada, Egypt Skopje, Macedónsko

V letnej sezóne mohli cestujúci využiť z Bratislavy 39 pravidelných liniek a 40 charterových letov. Počas zimy 2024 až 2025 je to 19 pravidelných liniek a 12 charterových letov do exotických letovísk.

Zdroj: Letisko Bratislava

Najobľúbenejší dopravca je Ryanair

Najsilnejším mesiacom v roku 2024 bol júl, keď letisko prepravilo 327 686 cestujúcich na odletoch a príletoch. Letisko vlani dosiahlo aj historický rekord v mesiaci jún, keď prepravilo najvyšší júnový počet pasažierov za 73 rokov jeho existencie, a to viac ako 246 000.

Najviac ľudí cestovalo minulý rok s leteckým dopravcom Ryanair. Za ním nasledovali Smartwings a Wizz Air, charterový dopravca Air Horizont a Pegasus Airlines.



Počas aktuálnej zimnej sezóny sa letisku podarilo zabezpečiť aj prevádzku letov do 12 exotických destinácií. Slováci si tak môžu vybrať z miest ako Maurícius, Dominikánska republika, Vietnam, Kuba, Katar, Zanzibar, Egypt, Dubaj či ostrov Phuket v Thajsku. Od konca júna 2025 začne z bratislavského letiska lietať aj nový dopravca Norwegian, a to konkrétne do Kodane.