Spory v zákulisí Travelistanu: Navrátil tvrdí, že ho spoločník odstavil od všetkých sociálnych sietí

Turbulencie v zákulisí vrhajú tieň na budúcnosť portálu, ktorý bol doteraz synonymom inšpirácie pre mnohých cestovateľov.

Známy slovenský cestovateľ Martin Navrátil pravidelne zdieľa svoje zážitky z ciest na sociálnych sieťach. Pre podobných nadšencov do cestovania spoločne s Petrom Hliničanom založil ešte v roku 2015 cestovateľský portál Travelistan. Spoločník mu však podľa jeho slov na Vianoce daroval „zvláštny darček“, ktorý ho veľmi nepotešil.

„Ja som dostal od môjho spoločníka zvláštny darček – jednoducho ma práve odstavil od všetkých sociálnych sietí Travelistanu. Odôvodnenie? Ževraj preto, lebo on ich vlastní. Asi zabudol, ako Travelistan vznikol a kto to celé založil takmer pred 10 rokmi spolu s Martou. Myslím si, že to vie takmer každý, kto čo i len trošku sleduje a pozná Travelistan. Tiež som sa dozvedel, že sa pokúšal prepísať značku Travelistan na seba,“ napísal Navrátil na Instagram.

O tom, že obľúbený cestovateľský portál zažíva už dlhšie turbulentné obdobie, svedčí aj fakt, že spoločník Peter, ktorý momentálne spravuje sociálne siete, už nejaký čas neparticipuje ani na ich spoločnom cestovateľskom podcaste „CHOĎ DO...“, ktorý dnes vedie Navrátil spolu s Pavlom Bruchalom. Po odchode Petra sa k nim však pridal nový člen a tým je cestovateľ Peter „PyDy“ Dosedla.

Travelistan pôvodne vznikol s cieľom poskytnúť cestovateľom komplexné informácie a služby pre ich výlety do exotických destinácií. Dnes však ponúka širokú paletu služieb, ako sú personalizované itineráre, organizované zájazdy či asistenciu pri vybavovaní víz, hľadanie leteniek, poistenie a tiež aj e-shop s rôznymi produktmi.

O stanovisko sme požiadali aj Petra Hliničana, v prípade vyjadrenia budeme článok aktualizovať.