Spory medzi majiteľmi Travelistanu pokračujú: Hliničan tvrdí, že ho chcú nátlakom vyhnať z firmy, nezhody trvajú niekoľko mesiacov

Martin Navrátil sa voči tvrdeniam Hliničana ohradil.

Spory medzi majiteľmi cestovného portálu Travelistan aj naďalej pokračujú. Voči tvrdeniam Martina Navrátila o tom, že mu kolega zrušil prístup na sociálne siete, sa Peter Hliničan ohradil. Tvrdí, že sa stal terčom toho, čo dokážu z ľudí urobiť peniaze a túžba po moci.

„Travelistan v žiadnom prípade nie je len Martin Navrátil, ale aj ja ako spolumajiteľ, všetci naši kolegovia a tisícky našich nadšených klientov, ktorí s nami cestovali po svete. K aktuálnej kauze chcem povedať len to, že to, čo Martin Navrátil o mne píše na sociálnych sieťach, je nepravda a všetko toto robí len zo zištného dôvodu na popud ľudí, ktorí majú záujem o kúpu spoločnosti, ktorú som s Martinom budoval. Tvrdenia, že ja sociálne siete Travelistanu vlastním, som nikdy nepovedal ani nenapísal. Je to čisté klamstvo,“ uviedol Hliničan.

Tvrdí, že už sedem mesiacov čelí vyhrážkam, nátlaku, a pokusom zo strany ľudí, ktorí spolupracujú s Navrátilom a snažia sa získať jeho obchodný podiel. „Práve títo ľudia najhlasnejšie na mňa na sociálnych sieťach útočia a rozdúchavajú vášne. To, že vec budú riešiť špinavou cestou, mi dokonca avizovali, nakoľko nedosiahli to, čo chceli cestou právnou,“ napísal.

Hliničan mal spolu s Martinom Navrátilom a Pavlom Bruchal populárny podcast Choď do…, z ktorého, ako tvrdí, ho nahradili s nepravdivou výhovorkou o novom koncepte. Podľa neho ho chcú rovnakým spôsobom vyhnať aj z firmy.

So zrušeným prístupom na sociálne siete vraj nemá nič spoločné

Peter Hliničan tvrdí, že Navrátilovi prístup na sociálne siete nezablokoval. „Porozmýšľajte, čo by som získal tým, keby som Martinovi ako tvári Travelistanu zamedzil prístup na sociálne siete. Absolútne nič.“