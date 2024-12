„Určite nemá veľký zmysel dávať klišé rady typu ‚ale veď sú Vianoce, najšťastnejšie obdobie v roku, tak nebuď smutný‘. Taká rada funguje asi tak, akoby sme povedali chorému človeku ‚no tak, veď je leto, nemaj nádchu‘.“

Vianoce. Pre jedných najkrajšie obdobie roka, pre iných skôr skúška nervov. Hoci všade okolo nás blikajú svetielka, hrajú vianočné hity a vonia punč, realita môže byť niekedy úplne iná. Rozchody, strata blízkeho, zdravotné či finančné problémy – tieto veci sa nedajú schovať pod vianočný stromček ani zmierniť klišé vetami o „magickom období v roku“.

V tomto článku sme sa so psychológom Matejom Hrabovským pozreli na to, ako zvládnuť sviatky, keď to v živote škrípe a neprežívaš práve obdobie „šťastia a pohody“, a ponúkneme ti niekoľko tipov, ako sa neutopiť v nátlaku dokonalosti, ktorý na nás kričí z reklám a Instagramu.

Máme pre teba aj inšpiráciu a zopár rád, ako byť oporou niekomu, kto to má tieto sviatky náročné, pretože Vianoce nemusia byť za každých okolností dokonalé, stačí, že budú ľudské.

Podľa psychológa je prežívanie smútku, stresu a osamelosti náročné za každých okolností. Počas Vianoc je však ešte intenzívnejšie a na vine sú často naše nerealistické očakávania. Riešením, ako zvládnuť sviatky v čase, keď prežívame náročné obdobie, je podľa odborníka prijať realitu.



„Keď v sebe nosíme presvedčenie, že Vianoce sú obdobím zázrakov, kedy sa všetko za

zvukov rolničiek a trblietok vyrieši, budeme o to sklamanejší. Pretože realita sa na naše presvedčenia málokedy pýta. Väčší zmysel má akceptovať, že prežívanie celého spektra emócií a stavov je ľudské v akýkoľvek dátum, a namiesto popierania alebo ignorácie ich prijať. Keď to urobíme, dovolí nám to vedomejšie na tieto náročné stavy odpovedať,“ hovorí Hrabovský.

Nie všetci odpočítavajú dni do Štedrého večera s nadšením. Pre niektorých sú Vianoce symbolom prázdnoty, ktorá je v tomto období ešte hlasnejšia. Ich trápenia nezmiznú len preto, že je vonku zima a v telke beží Popoluška. Pre mnohých je tento čas o snahe nejako prežiť a nezlomiť sa pod tlakom všadeprítomnej dokonalosti.

Človek, ktorý je na Vianoce sám, si môže dopriať „pokojné sviatky“. Môže sa spojiť sám so sebou, bez toho, aby sa musel prispôsobovať očakávaniam a normám iných ľudí.

Psychický stav ľudí v náročných obdobiach ovplyvňuje aj všadeprítomná vianočná atmosféra. Vysmiate príspevky na sociálnych sieťach a nablýskané reklamy na nich však podľa odborníka nemusia mať iba negatívny dopad. „Ako ich prijme totiž záleží od postoja daného človeka. Niekomu môžu chvíľkovo pomôcť a vytrhnúť ho z náročnej reality. Aj keď áno, je to ako dávať leukoplast na otvorenú zlomeninu, a máločo to rieši.“

Neporovnávaj sa s Instagramom