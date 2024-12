Film má názov Kevin's Revenge.

Dospelý Kevin McCallister či mokrí banditi prepustení z väzenia – takto by mohlo vyzerať pokračovanie obľúbeného vianočného filmu Sám doma. Fanúšik totižto urobil falošný trailer vytvorený pomocou AI.

Filmový nadšenec sa rozhodol vytvoriť parodický trailer na film Sám doma, ktorý opäť privádza na scénu Macaulaya Culkina v postave Kevina McCallistera a mokrých banditov, ktorých stvárnili herci Joe Pesci a Daniel Stern, upozornil Unilad.

Tretie pokračovanie filmu s názvom Kevin's Revenge zobrazuje, aké by to bolo, keby mokrých banditov prepustili z väzenia a išli by si po dieťa, ktoré im pred rokmi urobilo zo života peklo. Teraz je z neho už dospelý muž a všetko je úplne inak – Buzz je policajt a Kate vo filme vyzerá už ako babka.

Trailer vznikol zostrihaním scén z iných filmov, počítačovou animáciou a tiež aj umelou inteligenciou. „Toto je parodický trailer. To znamená, že nie je skutočný. Áno, viem, že Sám doma 3 už existuje, ale chcel som vytvoriť tento trailer pre všetkých fanúšikov dvoch pôvodných klasických filmov,“ píše autor traileru na YouTube.

Ukážka síce vznikla už pred rokom, no internet z toho žije najmä tento rok. Fiktívne pokračovanie má viac ako 1,5 milióna zhliadnutí.