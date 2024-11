VIDEO: Ľuďom sa v spovednici prihovára Ježiš poháňaný umelou inteligenciou. Veriaci s ním môžu komunikovať

Niektorí cirkevníci vyjadrili nad novou technológiou obdiv, iní nadšení nie sú.

Kostol svätého Pavla v Luzerne vo Švajčiarsku ponúka veriacim nezvyčajnú technickú vymoženosť. V jednom z tamojších kostolov sa ľuďom v spovednici namiesto kňaza prihovára Ježiš poháňaný umelou inteligenciou. O technických novinkách informovala stanica Deutsche Welle.

Projekt s názvom Deus in Machina (Boh v stroji) je výsledkom spolupráce medzi cirkvou a univerzitou v Luzerne, ktorá v rámci svojho výskumu učí umelú inteligenciu používať Nový zákon.

Veriacim sa tak priamo v spovednici na obrazovke zobrazuje realistická postava Ježiša. Môžu s ním priamo komunikovať a nechať sa duchovne viesť. Umelá inteligencia Ježiša dokonca dokáže odpovedať na otázky a môže aj radiť. Novinka je však len akýmsi experimentom, umelý Ježiš nemá nahradiť sviatosť pokánia.

Niektorí ľudia vyjadrili nad novou technológiou obdiv. „Veľmi ma to prekvapilo, bolo to také jednoduché, a hoci je to stroj, dal mi toľko rád,“ povedal jeden z návštevníkov pre Deutsche Welle. Iní však z „digitálneho Krista“ až takí nadšení nie sú a tvrdia, že umelá inteligencia zatiaľ dokáže odpovedať jednoduchými vetami a jej odpovede pripomínajú motivačný kalendár.

"Nano kaplnka"

S podobným experimentom prišla pred časom napríklad aj poľská cirkev, ktorá podľa webovej stránky The Pillar ponúkla veriacim v jednom z kostolov v Poznani takzvanú „nano kaplnku“. Ľudia tam môžu pomocou aplikácie získať celodenný prístup do akéhosi online priestoru, v ktorom asistent riadený umelou inteligenciou odpovedá na duchovné otázky.