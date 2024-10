„Bojím sa, že ak ľudia budú počuť pravdu, môžu si o mne myslieť, že som menej,“ priznal Shawn.

V poslednom období sa rieši v súvislosti s mladým 26-ročným spevákom Shawnom Mendesom jeho orientácia. Fanúšikom sa na jeho pondelkovom koncerte priznal, že jeho sexualita je objektom diskusií už od jeho detstva.

„Myslím si, že je to trochu hlúpe, pretože sexualita je taká nádherne komplexná vec a je tak ťažké ju len tak zaradiť do škatuliek,“ povedal Shawn predtým, ako začal spievať text k piesni The Mountain na jeho koncerte v coloradskom amfiteátri Red Rocks Amphitheatre. Išlo o jednu zo zastávok jeho prebiehajúceho turné For Friends.

„Skutočná pravda o mojom živote a mojej sexualite je taká, že na to práve prichádzam ako každý. Niekedy naozaj neviem a inokedy viem,“ pokračoval Shawn a upozornil aj na celú spoločnosť, ktorá má v súčasnosti tendenciu ľudí škatuľkovať. „Snažím sa byť naozaj odvážny a dovoliť si byť človekom a cítiť veci. To je všetko, čo k tomu chcem teraz povedať,“ vyznal sa spevák.

„Bojím sa, že ak ľudia budú počuť pravdu, môžu si o mne myslieť, že som menej. Takže vo chvíľach, keď sa cítim na dne, buď predvádzam šou, alebo sa schovávam,“ dodal podľa magazínu ¡Hola! Shawn na záver.