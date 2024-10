Bola som týždeň na Madeire: Bizarná socha Cristiana Ronalda, sánkovanie po tropickom ostrove a svitanie až po ôsmej ráno

Zažil si už niekedy pocit, že na tebe nejaké miesto zanechalo obrovskú stopu? Toto so mnou urobila Madeira, krajina večnej jari prezývaná aj európsky Havaj.

Predstav si, že celý život si obklopený horami aj oceánom. Kam sa len pozrieš, vidíš nádherné výhľady, zeleň, banánovníky a predovšetkým vždy kompletne vychillovaných ľudí, ktorí sa nikdy nikam neponáhľajú. Vstávať sa ti ráno vôbec nechce, pretože slnko vychádza až o ôsmej ráno. Užívaš si preto pomalý prímorský život, na obed si dáš čerstvo ulovenú rybu od miestneho rybára a deň máš ako z rozprávky.

Taká je Madeira. Vďaka spolupráci s cestovnou kanceláriou Čedok a Visit Portugal sme za týždeň precestovali takmer celý ostrov a videli sme to najkrajšie, čo ponúka. Najlepšie na tom je, že na Madeiru od 24.septembra môžeš konečne letieť aj z Bratislavy.

Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

V tomto článku ti popíšem všetko, čo potrebuješ pre návštevu Madeiry vedieť aj ty. Ak sleduješ náš web, určite ti neuniklo, že naň pravidelne prispievame aj článkami o cestovaní. Nájdeš na ňom napríklad tipy na lacné letenky, zaujímavosti z rôznych kútov sveta aj užitočné rady pri cestovaní. Okrem toho tam nájdeš aj pútavé rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi, preto ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť redakciu, staň sa členom klubu Refresher+.

Najnebezpečnejšia pristávacia dráha

Pre vstup na Madeiru potrebuješ len občiansky preukaz. Nemusíš sa preto trápiť s vyhotovením cestovného pasu a aj napriek tomu za štyri a pol hodiny prídeš do úplne iného sveta, ktorý sa vôbec nepodobá tomu európskemu. V čom je ale Madeira iná? Napríklad jednou z najznámejších a najnebezpečnejších pristávacích dráh. Keďže je ostrov veľmi hornatý, postavili ju z časti na betónových stĺpoch priamo v oceáne.

Problémom pri pristávaní je aj bočný vietor, keďže sú z jednej strany hory a z druhej oceán. Pilot preto veľakrát zápasí s množstvom nebezpečných podmienok. Nie je zriedkavé ani to, že sa lietadlu nepodarí pristáť na prvýkrát a tak sa let niekedy predĺži. Pre pilotov však platí, že musia mať na pristávanie na Madeire zvláštnu licenciu.

Aké teda bolo naše pristátie? Poviem pravdu, že mi nebolo všetko jedno a celkom sa mi aj zapotili ruky, keď som videla, že sa to blíži. Našťastie sa to podarilo veľmi hladko a na prvýkrát. Na konci výletu sme sa boli pozrieť na jednom z letiskových viewpointov.

Ubytovanie v najkrajších hoteloch ostrova

Aj keď na ostrove luxusné bývanie väčšinou nepotrebuješ, lebo si stále vonku a objavuješ krajinu, cestovka nám sprostredkovala nádherný hotel, ktorý mal na streche infinity pool s výhľadom na oceán. Prvý deň sa nám vôbec nechcelo. Pri bazéne s výhľadom by sme vydržali aj celý deň. Nenechaj sa však ovládnuť lenivosťou a uži si ostrov, pretože to naozaj stojí za to.

Infinity pool v hoteli Savoy Saccharum. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Hotel Savoy Saccharum Resort & Spa má päť hviezdičiek a ponúka to najlepšie, čo si len môžeš predstaviť, ak máš rád luxus. Nepatrí medzi najlacnejšie hotely, avšak stojí určite za to. Nachádza sa takmer v strede južnej časti ostrova a keďže celý ostrov má len 57 kilometrov, je to naozaj skvelá poloha. Musím spomenúť aj to, že hotel je veľmi eco-friendly a takmer vôbec nepoužíva plast. Prvýkrát sa mi stalo aj to, že namiesto plastovej hotelovej kartičky som mala drevenú. V tomto hoteli sme zostali tri dni a neskôr sme sa presunuli do hlavného mesta Funchal, kde sme strávili zvyšok tripu v hoteli The Views Baia.

Hotelová izba The Views Baia. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Views - výhľady. Tých tento hotel ponúka neúrekom. Pred spaním som si ani nezastierala závesy, pretože zaspávať a zobudiť sa s výhľadom z deviateho poschodia bolo očarujúce. Po náročne strávených dňoch tieto hotely ponúkajú veľmi veľa služieb na regeneráciu. Takže po ťažkom dni sme si ešte ľahli k bazénu a užívali si madeirskú atmosféru. Vďaka skvelému ubytovaniu sme mali preto veľa energie na skúmanie zákutí ostrova.

Madeira je plná adrenalínových zážitkov

Jedným z najznámejších adrenalínových zážitkov je určite canyoning. Skúsili sme ho hneď v prvý deň a mala som z neho poriadnu svalovicu. Preliezaš, zlaňuješ a preskakuješ pekné dve hodinky a to všetko v mrazivej vode, z ktorej ti tuhne aj krv v žilách. Neboj sa, budeš mať neoprén ale voda bude riadne ľadová, keď ti bude špliechať v topánkach, či ťa nebodaj sprievodca úmyselne zhodí zo skaly a ty sa celý ponoríš.

V prvých momentoch som si myslela, že mi odpadnú ruky od bolesti zo studenej vody, avšak neoprény chlad rýchlo zaženú. Priprav sa na vysoké prevýšenia a ak sa bojíš vody, nevieš plávať alebo nemáš rád chlad, tejto atrakcii sa radšej vyhni. Pre všetkých milovníkov adrenalínu je však toto jedna úžasná aktivita. Sprievodcovia na teba vždy dávajú pozor a pomáhajú ti s karabínkami, takže sa môžeš cítiť úplne bezpečne aj vo výške 10 metrov, keď zľaňuješ šmykľavú skalu. Ten pocit, že si to napokon dal aj napriek strachu určite stojí za to.

Ak si na Madeire a nepožičiavaš si auto, určite vyskúšaj výlet Jeepmi. Je to skvelé, lebo sa nemusíš o nič starať a užívaš si prítomný okamih. Do toho ti veje vietor vo vlasoch a keď chytíš dobrého sprievodcu, trošku s tebou aj posranduje a prevezie ťa napríklad pod vodopádom. Priprav sa teda, že môžeš skončiť mokrý.

Počas výletu Jeepmi sme videli tie najkrajšie a najviac instagram-friendly madeirské zákutia. Aké miesta odporúčam a čo naopak nie?

Fanal Forest

Fanal forest. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Treťohorný les, ktorý vyzerá ako z nejakého sci-fi filmu. Obzvlášť magický je, ak v ňom vychytáš hmlu. Stáva sa to pomerne často, no práve nám sa to nepodarilo. Celý čas svietilo slnko a na počudovanie tam bolo aj veľmi teplo.