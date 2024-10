VIDEO: Simpsonovci opäť predpovedali budúcnosť. Na Diddyho okázalé „White Parties“ plné celebrít ukázali už pred rokmi

Tvorcovia Simpsonovcov do deja zakomponovali postavu podobnú obvinenému raperovi Diddymu.

Je to tu zas a znova. Nový škandál, ďalšia predikcia Simpsonovcov odhalená. Epizóda legendárneho animovaného seriálu odhalila detaily z večierkov, ktoré sa v kontexte posledných týždňov nápadne podobajú Diddyho „bielym párty“, poukazuje Inside History.

V 28. sérii, v epizóde The Great Phatsby, tvorcovia do deja zakomponovali postavu podobnú Diddymu. A aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o odkaz na kultový román The Great Gatsby, ktorý bol v roku 2013 sfilmovaný, fanúšikovia si všimli skôr podobnosti s Diddyho podujatiami.

Postava podobná americkému raperovi v seriáli organizovala honosnú párty, na ktorej nechýbali známe celebrity a ďalší významní hostia. Pre hostí na seriálovom exkluzívnom večierku platil prísny biely dress code, ktorý je rovnako charakteristickým prvkom Diddyho dnes už neslávne známych podujatí.

Podľa mnohých sa so zoznamom hostí, ktorí Diddyho „White Parties“ údajne skutočne navštívili, nápadne zhoduje aj seriálový guestlist.

Celebrity sa od rapera Seana „Diddyho“ Combsa snažia dištancovať. Amerického rappera polícia zatkla 16. septembra v newyorskom hoteli. 54-ročný hudobník je obvinený z viacerých trestných činov, vrátane sexuálneho násilia a prechovávania drog, píše Sky News.

Pri domovej prehliadke u neho doma polícia našla množstvo erotických pomôcok, tisíc fliaš detského oleja a lubrikačného gélu. Okrem „White Parties“ hudobník údajne organizoval aj tzv. „Freak Offs“, na ktorých ľudí nútil k sexuálnym aktom, všetko si nahrával a materiály využíval na zastrašovanie obetí.

Sudca Diddymu zamietol kauciu vo výške 50 miliónov dolárov, v prepočte 44,7 milióna eur. Raper vinu odmieta.