Prečítaj si odpovede maturantov. Pri organizácii a plánovaní stužkovej totiž môžu mladším ročníkom pomôcť.

Pre študentov stredných škôl je stužková veľkou udalosťou. Úsmevné aj dojímavé spomienky z nej sa mnohým vynárajú aj po desaťročiach. Uvedomujú si to aj rodičia, ktorí neváhajú prispieť slušným balíkom peňazí.

V Refresheri nás zaujímalo, ako vyzerá stužková v roku 2024, aké sú aktuálne trendy, akú sumu si na ňu maturanti vyčlenili, ale aj to, čo študentov počas ich veľkého dňa stresuje najviac a čoho sa naopak nevedia dočkať.

Maturantom sme položili niekoľko otázok, ktoré môžu inšpirovať ostatné triedy pri organizácii stužkovej. Boli sme zvedaví, koľko eur minuli na jednotlivé položky, v čom sa rozhodli byť unikátni, odkiaľ majú outfity alebo či sa už na niečom medzi sebou stihli pochytiť.

Otázky, ktoré sme maturantom položili:



Koľko vás približne vyšla stužková?

Čo bola najdrahšia položka?

Na čom si dávate najviac záležať?

Koľko ste minuli na DJ-a, fotografa, sálu a jedlo?

Koľko hostí si môžete na stužkovú pozvať?

Čo unikátne budete mať na vašej stužkovej?

Na čom ste dokázali ušetriť?

Čo vás z celého večera stresuje najviac?

Na čo sa najviac tešíte?

Na akej veci ste sa dokázali pohádať?

Čo outfity? Odkiaľ máte šaty, obleky a doplnky?

Je stále trendom chodiť ku kaderníčke a vizážistke, alebo si dievčatá dokážu upraviť vlasy a make-up aj samy?

Za každú triedu alebo ročník sa nám ozval jeden zástupca. Najväčšou témou pri organizácii stužkovej sú samozrejme financie. Mladí Slováci priznali, že je to udalosť, ktorú riešia už od prvého ročníka. „Momentálne som prváčka, ale stužkovú riešime už teraz,“ napísala nám Lejla. „Máme ju už zajtra a myslím, že moji rodičia na ňu dali celú výplatu,“ uviedla Sofia.

Stužková je udalosť, ktorej organizácia sa bez preháňania podobá plánovaniu svadby či plesu. Zabezpečiť treba priestory, DJ-a, menu, program a v neposlednom rade outfity.

Nevesty sa často zhodujú na tom, že sa im z internetových rád a odporúčaní blízkych alebo rodičov neraz poriadne zatočila hlava. V prípade stužkovej sa však aj na najmenších detailoch musí zhodnúť 20 alebo 30 študentov. Svoje k tomu samozrejme majú čo povedať aj rodičia, ktorí ju sponzorujú, a učitelia.

V tomto článku si prečítaš: Koľko eur stáli maturantov jednotlivé položky na stužkovej v roku 2024.

Na čom dokázali ušetriť stovky eur.

Koľkých hostí si na stužkovú pozývajú.

Na čom sa spolužiaci pri organizácii najviac hádajú.

Odkiaľ majú outfity a koľko ich vyšli.

Či sú kaderníčky a vizážistky stále v kurze.

Zdroj: TASR/Eduard Fašung

Stužková za 10-tisíc eur

V roku 2024 by si trieda na stužkovú mala podľa odhadov pripraviť niekoľko tisíc eur. Výrazný rozdiel v rozpočte nerobí ani to, či stužkovú organizujú študenti v Bratislave alebo vo Vranove nad Topľou. Maturanti z Vranova sa na stužkovú zbierali celé štyri roky. Každý z nich do rozpočtu každoročne prispel sumou 100 eur. Vo výsledku mali na organizáciu slávnosti k dispozícii 10-tisíc eur.