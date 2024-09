Adam z Love Islandu: Alagia bola moja favoritka asi tak jeden deň. Verím, že ma už ľudia nebudú vnímať len ako šaša (Rozhovor)

Poznať ho môžeš z TikToku aj ako redaktora z Markízy. Skúsil šťastie v Love Islande, no lásku tam, žiaľ, nenašiel.

Večný šouman aj úprimný dobrák. Fanúšikov baví humornými videami, no vyskúšal si to tiež v boxerskom ringu proti Flexkingovi. Naposledy sa objavil v populárnej markizáckej reality šou, ktorá je nevyspytateľná a prináša stále nové prekvapenia a zvraty. Pocítil to na vlastnej koži.



Adam Štrba síce patril medzi najvýraznejšie tváre v celej šou, napokon si nedokázal so žiadnym dievčaťom vybudovať hlbší vzťah a tak musel vilu na Kanárskych ostrovoch napokon opustiť. Ako spätne vníma svoje pôsobenie na Love Islande, ako sa vyjadril o jednotlivých súťažiacich a čo bol preňho najväčší šok?

Okrem toho prezradil, aké dostal po šou reakcie od rodiny či blízkych kamarátov a prekvapivo naznačil, že by vyskúšal zápas v MMA, pričom nepriamo vyzval jedného z najznámejších raperov na scéne.



Z Love Islandu si odišiel celkom kruto. Zobudila ťa správa, že sa máš zbaliť a opustiť ostrov. Predpokladám, že svoj odchod si si predstavoval inak. Nahnevalo ťa to?

Tak ako nikto nemá rád, keď sa s ním niekto rozíde cez esemesku, ani ja som nebol spokojný s mojím odchodom. Nakoniec je však úplne jedno či ťa vyhodia pri ohnisku, esemeskou alebo nejako inak. Bolo to síce nepríjemné, ale bol som rád, že aspoň Dominika s Yeni zostali. To ma zahrialo pri srdci.

Prečo ťa podľa tvojho názoru vyhodili? Čo si mohol spraviť inak?

Myslím si, že to, ako som sa tam správal, komunikoval s ľuďmi a ako som sa im otvoril, bolo v pohode, len tam nebol nikto, s kým by tam vzniklo väčšie prepojenie. Možno len s Emou. S ňou sme sa posledné dni viac rozprávali. Ja som tam bol taký všeobecný kamarát, ale na Love Islande proste nemôžeš byť iba kamarát. Nebol som nikoho skutočný partner.

Naozaj si pred príchodom na Love Island čakal, že si tam môžeš nájsť lásku alebo to bol pre teba len skvelý prostriedok k tomu sa ešte viac zviditeľniť?

Každý jeden človek, ktorý do tej šou ide, sa tam chce aj zviditeľniť. Ja som však fakt dúfal a prosil vesmír, aby som si tam niekoho našiel. Jasné, mal som pochybnosti, či to vôbec pôjde, ale naozaj som to chcel. Urobil som pre to všetko, veril som v to, ale bohužiaľ to nevyšlo.

Alagia bola moja favoritka asi tak jeden deň. Potom som jednoducho videl, že sa má proste blízko k Dušanovi a všimol som si na nej aj isté veci, ktoré mi nesedeli.

Nadväzovanie hlbších vzťahov s dievčatami ti šlo trocha ťažšie. Bolo to tým, že si prišiel na ostrov už do zabehnutého kolektívu?

Jasné, keď si tam proste od začiatku v základnej zostave, máš výhodu. Mrzí ma, že keď som sa už začínal dostávať do toho zabehnutého kolektívu, musel som zrovna odísť.

Môže podľa teba vôbec vyhrať šou niekto, kto tam nie je úplne od začiatku?