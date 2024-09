Počas štvorročného väznenia dievča skončilo viackrát v nemocnici kvôli zlomeninám, tehotenstvu či poranenému konečníku.

Myslela si, že konečne našla lásku, namiesto romantickej rozprávky sa však jej život zmenil na horor. Mrazivý príbeh poľského dievčaťa Malgorzaty začína úplne nevinne, na internetovej zoznamke. Práve tu totiž spoznala muža menom Mateusz, o ktorom dúfala, že by mohol byť pre ňu ten pravý. Keď sa v roku 2019 rozhodla za ním vycestovať do mesta Hlohov, ani v najhoršom sne by jej nenapadlo, ako tento výlet skončí.

Muž Malgorzatu uväznil do stodoly, kde ju štyri roky pravidelne znásilňoval a bil. Keď dievča otehotnelo, odviezol ju porodiť do najbližšej nemocnice. Po pôrode ženu donútil dať dieťa na adopciu a ďalej pokračoval v ohavnostiach.

„Keď som nenaplnila jeho sexuálne očakávania – čo sa v poslednej dobe stávalo veľmi často, tak ma zbil a nedal mi najesť. Viac jedla som dostala len vtedy, ak videl, že som už veľmi slabá a bolel ma hrudník. Asi sa bál, že zomriem,“ povedala Malgorzata pre poľský portál My Glogow.

Počas štvorročného väznenia skončilo dievča viackrát v nemocnici, a to nielen na pôrodníckom oddelení. Malgorzata bola hospitalizovaná s viacerými zlomeninami a minulý rok ju dokonca lekári museli operovať kvôli poraneniu konečníka. O tom, že ju Mateusz týra a drží v zajatí, pred personálom nemocnice mlčala.

Odvahu postaviť sa tyranovi nabrala až v auguste, keď skončila na pohotovosti s vykĺbeným ramenom. Keď lekárom povedala o svojej hroznej situácii, okamžite zalarmovali políciu. Mateusz skončil v putách a v súčasnosti čaká na svoj súd v cele.



V tomto článku si prečítaš: V akých príšerných podmienkach prežila obeť štyri roky svojho života.

O tom, ako dával tyran za vinu dievčaťu, že nedostal erekciu a nevedel ju znásilniť.

Aké tresty tyran používal, keď obeť „nesplnila jeho sexuálne očakávania“.

Prečo si matka dáva za vinu správanie tyrana.

Čo o obvinenom mužovi prezradili jeho susedia.

Ako je možné, že ženu v stodole nenašli ani tyranovi rodičia, a to napriek tomu, že sa nachádza na dvore ich domu.

Z rande sa stal únos

Malgorzata a Mateusz J. sa spoznali pred štyrmi rokmi na internetovej zoznamke. 25-ročnému dievčaťu z poľského mesta Lenša vtedy učaroval šarm o päť rokov staršieho nápadníka. Po krátkom dopisovaní si dvojica naplánovala stretnutie v meste Hlohov, píše poľský portál My Glogow.

Poliak 4 roky väznil v stodole 20-ročné dievča./Ilustračná foto. Zdroj: Wikipedia Commons/@Richard Croft

Keď sa stretli, Mateusz dievča uniesol do dedinky Gaiki, kde býval aj so svojimi rodičmi. Malgorzatu následne zamkol v stodole na dvore rodičovského domu. Práve tu Poľku väznil nasledujúce štyri roky v otrasných podmienkach.