Nová kampaň VšZP pobúrila Slovákov: Nepriamo vyzýva rodičov, aby sa ich deti vysmievali spolužiakom. Fotku neskôr zmazali

Reklamu následne stiahli a nahrali znova bez „odľahčených otázok“ na spolužiakov.

Všeobecná zdravotná poistovňa (VšZP) svojou reklamou pobúrila verejnosť. V súvislosti s blížiacím sa začiatkom školského roka zverejnili „návod“ pre rodičov, ako lepšie zvládať nástup do školy, ktorý zvykne byť pre mnohých veľmi stresujúci.

„Aj keď je ešte len august, mnohí rodičia a ich deti už myslia na začiatok školského roka. Prázdniny môžu využiť na výber školskej tašky a pomôcok. No dôležité je, aby rodičia túto zmenu neprežívali viac ako deti – mali by sa na to spolu tešiť. Ako pripraviť prváčikov na tento veľký krok a zvládnuť to v pohode?“ píše VšZP v poste na Facebooku.

Hoci rady od školskej psychologičky Kataríny Dobrovodskej vyzerali na prvý pohľad nevinne a veľmi užitočne, jedna z odporúčaní však nahnevala rodičov. Vraj sa rodičia nemajú sústrediť iba na školské povinnosti, ale vtipnými otázkami sa snažiť odľahčiť situáciu. „Kto bol dnes najsmiešnejší? Kto mal najhoršie oblečenie? Otočiť to na srandu,“ zaznelo v odporúčaní.

Pod príspevkom sa veľmi rýchlo objavili pobúrené komentáre. Viacerí upozornili na to, že takáto komunikácia prispieva k stigmatizácii a rodičia tak učia svoje deti, aby sa posmievali svojím spolužiakom či dokonca ich šikanovali. Facebookový post Všeobecná zdravotná poistovňa nakoniec stiahla a pridala nanovo bez „srandovných otázok“.