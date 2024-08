PELIKÁN SPUSTIL AKCIOVÉ LETENKY: Vycestuj do Thajska, Vietnamu či Bali za menej ako 500 EUR

Začni si baliť kufre, pretože toto si nemôžeš nechať ujsť.

Ak už dlhšie túžiš po objavovaní východoázijských krajín alebo Oceánie, potešíme ťa. Spoločnosť Pelikán si pre teba pripravila mega akciu na spiatočné letenky do populárnych destinácií, pri ktorých ušetríš niekoľko stoviek eur. Ďalšie plus je, že vycestuješ až po lete, a tak sa vyhneš nepríjemným tropickým horúčavám, vlhku a intenzívnym dažďom.





Taktiež ti pripomíname, že cestovné pasy musia byť vo všeobecnosti platné minimálne Cena a dostupnosť leteniek sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa tieto skutočnosti môžu meniť.Taktiež ti pripomíname, že cestovné pasy musia byť vo všeobecnosti platné minimálne 6 mesiacov od dátumu predpokladaného ukončenia pobytu v krajine. Pri niektorých krajinách budeš potrebovať okrem pasu aj víza. Viac o podmienkach vstupu do nasledujúcich krajín nájdeš na webe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR . ⚠️

🇵🇭 Manila, Filipíny

📅Termín: od novembra 2024 do marca 2025

✈️Odlet: Budapešť (China Southern Airlines)

🧳Prestup: Kanton, Čína

⌛Dĺžka letu tam: 16 hodín, 5 minút

💶Cena (tam a späť): 489 €

Hlavné mesto Filipín má naozaj čo ponúknuť, či už je to kultúra, história, gastro alebo nočný život. Pokiaľ sú pamiatky tvoja vášeň, do svojho to-do listu si zapíš starobylé opevnené mesto Intramuros, ktorého kostoly a pevnosti ti ukážu koloniálnu minulosť Filipín. Určite navštív aj obrovský park Rizal, ktorý ťa očarí svojimi záhradami, monumentmi a malými jazierkami.

Samozrejme, nevyskúšať lokálne jedlá je hriech, a preto rozhodne musíš zamieriť do čínskej štvrte Binondo (čo je mimochodom najstarší Chinatown na svete fungujúci od roku 1594). Tu ťa čakajú miestne špeciality ako dim sum, siopao či tikoy, ale aj klasické vietnamské polievky, mliečne boba čaje či vyprážané žabie stehienka. Čo ťa rozhodne poteší, je nielen gastro samotné, ale aj jeho ceny – menšie snacky ťa vyjdú do 1 €, jedlo v reštaurácii zase do 5 €.

🇻🇳 Hočiminovo mesto, Vietnam

📅Termín: od septembra 2024 do marca 2025

✈️Odlet: Budapešť (China Southern Airlines)

🧳Prestup: Kanton, Čína

⌛Dĺžka letu tam: 1 deň, 4 hodiny, 25 minút

💶Cena (tam a späť): 489 €

Návšteva najväčšieho mesta Vietnamu je rozhodne zážitok, ktorý musíš absolvovať aspoň raz za život. Možno ťa to prekvapí, ale Hočiminovo Mesto je domovom nielen tradičnej vietnamskej architektúry, ale aj francúzskych stavieb. Vieš o tom, že aj tu nájdeš (síce menšiu) katedrálu Notre-Dame?

Keď už sa tu ubytuješ, svoje ráno začni pravou vietnamskou kávou. Počas dňa preskúmaš miestne trhy a stánky s jedlom, kde budú vône polievok pho a bravčových rezancov štekliť tvoje nosné dierky. Mimochodom, aj tu sa tvoja peňaženka poteší – za misku vietnamskej polievky s hovädzím mäsom zaplatíš ani nie 2 €.

Ak máš napozerané filmy ako Good morning, Vietnam alebo Apocalypse now, isto vieš, že práve pád tohto mesta, ktoré sa predtým volalo Saigon, ukončil vietnamskú vojnu. Preto odporúčame navštíviť Vojnové múzeum, ktoré detailne opisuje pohľad na hrôzy vietnamskej vojny a pripomenúť si tak krutú históriu.

🇮🇩 Denpasar Bali, Indonézia

📅Termín: od septembra 2024 do marca 2025

✈️Odlet: Budapešť (China Southern Airlines)

🧳Prestup: Kanton, Čína

⌛Dĺžka letu tam: 1 deň, 4 hodiny, 40 minút

💶Cena (tam a späť): 499 €

Nie nadarmo sa Bali hovorí „Ostrov bohov“. Toto pomenovanie mu prischlo kvôli množstvu nádherných chrámov a náboženských miest, ktoré sa nachádzajú po celom ostrove – vrátane hlavného mesta Denpasar.

Ak chceš vidieť hlavné dominanty mesta, určite nemôžeš vynechať návštevu Balijského národného múzea, chrámu Pura Jagatnatha a pamätníka Bajra Sandhi. Potom, ako si popozeráš tieto stavby, sa určite budeš chcieť zrelaxovať na príjemnom mieste. Našim tipom je pláž Sanur, ktorú si zamiluješ pre jej jemný piesok a pokojné modré lagúny, kde si otestuješ svoje potápačské zručnosti.

Kúsok ticha v rušnom Denpasare nájdeš aj na námestí Puputan, kde spoznáš smutnú historickú stránku mesta. Tu sa v roku 1906 odohrala krvavá udalosť, pri ktorej prišlo o život mnoho obyvateľov pod nátlakom holandských koloniálnych síl.

🇲🇾 Kuala Lumpur, Malajzia

📅Termín: od novembra 2024 do marca 2025

✈️Odlet: Budapešť (China Southern Airlines)

🧳Prestup: Kanton, Čína

⌛Dĺžka letu tam: 17 hodín, 50 min.

💶Cena (tam a späť): 499 €

Hlavné mesto Malajzie je mixom mnohých kultúr a je zaradené do zoznamu New 7 Wonders Cities. Dalo by sa aj povedať, že toto mesto doslova žije farbami. Cez deň ti vyrazia dych pestrofarebné náboženské paláce, ako napríklad Sri Mahamariamman, či 100-ročný komplex chrámov Batu Caves s 272 dúhovými schodmi. V noci sa zase budeš kochať vysvietenými mrakodrapmi, pričom dominantou mesta, ktorú určite neprehliadneš, je majestátna dvojveža prepojená mostíkom – Petronas.

Pokiaľ chceš niečo priniesť svojim kamarátom z výletu, ideálnym miestom na nakupovanie malajzijských suvenírov je historický trh Pasar Seni. Avšak myslíme si, že peniaze tu neminieš len na tradičné výrobky, ale aj na jedlá ako nasi lemak, char kway teow či rojak. Naša posledná rada: Uvoľni si miesto v telefóne, pretože v tejto destinácii budeš fotiť a fotiť.

🇹🇭 Bangkok, Thajsko

📅Termín: od novembra 2024 do marca 2025

✈️Odlet: Budapešť (China Southern Airlines)

🧳Prestup: Kanton, Čína

⌛Dĺžka letu tam: 16 hodín, 25 min.

💶Cena (tam a späť): 499 €

Možno z počutia alebo filmov vieš, že pouličná kultúra v Bangkoku je naozaj živá (najmä v noci). Čiže ak sem náhodou pôjdeš s partiou, navštív lokálne kluby a bary. Počas dňa si sprav zastávku v chrámoch (najmä v Kráľovskom paláci) a vyskúšaj miestny street food, ktorý bol v roku 2019 označený ako druhý najlepší na svete. Veď kde inde si dať pad thai či tom yum než v hlavnom meste Thajska?

Ak si chceš dopriať naozaj extra zážitok, navštív Chrám ležiaceho Budhu (Wat Pho). Okrem toho, že sa ti naskytne pohľad na obrovskú 46-metrovú sochu Budhu pokrytú zlatom, sa tu tvoje telo dokonale zrelaxuje. Toto miesto je totižto považované za „kolísku“ thajskej masáže, pričom za hodinovú masáž zaplatíš okolo 11 €.

🇰🇷 Soul, Južná Kórea

📅Termín: od septembra 2024 do marca 2025

✈️Odlet: Budapešť (China Southern Airlines)

🧳Prestup: Kanton, Čína

⌛Dĺžka letu tam: 19 hodín, 25 min.

💶Cena (tam a späť): 499 €

Čo tak si zaletieť do hlavného mesta Južnej Kórey? Pokiaľ si akčný typ dovolenkára, v Soule nebudeš vedieť, čo skôr. Poradíme ti, že svoju púť môžeš začať v reštauráciách, kde si určite objednaj tteokkbokki, bibimpap, kimbap či kórejské BBQ. Potom si to môžeš namieriť do Gangnam-gu, čo je najbohatšia štvrť v celej Južnej Kórey plná žiarivých mrakodrapov a luxusných obchodov.

Počas dňa si poriadnu zábavu užiješ v obrovskom lunaparku Lotte World, ktorý vyzerá ako vystrihnutý z rozprávky. V noci to zase roztočíš na párty vo štvrti Hongdae, kde sa okrem miestnych stretáva aj kopec zahraničných turistov. Mimochodom, ak si kávičkár, nemusíš sa báť, že budeš mať kofeínový deficit. Soul je známy tým, že skoro na každom rohu sa nachádza nejaká kaviareň.

🇳🇿 BONUS: Auckland, Nový Zéland

📅Termín: od novembra 2024 do marca 2025

✈️Odlet: Budapešť (China Southern Airlines)

🧳Prestup: Kanton, Čína

⌛Dĺžka letu tam: 1 deň, 16 hodín, 30 min.

💶Cena (tam a späť): 789 €

Pelikán nemá akciové letenky len do Ázie, ale aj na Nový Zéland. V Aucklande ťa čaká nádherná príroda, moderné stavby, múzeá, nádherné pláže a keď ti nevadí menší roadtrip, uvidíš aj domčeky z filmu Hobbit (približne 168 km od Aucklandu). Poprípade si môžeš spraviť jednodňový výlet loďou na ostrov Waiheke alebo prejsť sa na vrchol spiacej sopky Maungawhau, odkiaľ máš nádherný výhľad na mesto.

Samozrejme, nemôžeme nespomenúť ani gastro. Určite musíš vyskúšať vyprážanú rybu s hranolkami, kumara či šťavnaté slávky zelenoúste, ktoré patria medzi delikatesy Nového Zélandu. Na rozdiel od ostatných ázijských destinácií, si do Aucklandu priprav viac peňazí. Nový Zéland totižto patrí do zoznamu najdrahších krajín na svete.