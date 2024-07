Terka sa v posledných týždňoch stala výraznou osobnosťou na sociálnych sieťach. Na Karlovom námestí sme sa rozprávali o jej živote plnom drog, prostitúcie a nebezpečenstva.

Keď mala Terka 13 rokov, matka ju predala mužovi z Nemecka. Odvtedy sa celý jej život točí okolo drog a prostitúcie. Každý deň je pre Terku rovnaký. Ráno vstane, musí si zaobstarať drogy, aby mohla fungovať, a potom sa presunie na Karlovo námestie. Tu obslúži desať klientov za noc a na druhý deň to robí znova.

Porozprávala nám o tom, ako funguje prostitúcia na Václavskom a Karlovom námestí, ale aj o nebezpečenstvách takéhoto spôsobu obživy. "Napríklad minulý rok na Silvestra ma tu jeden muž takmer uškrtil, len preto, že som mu odmietla dať fajku za 300 korún," povedala Terka Refresheru.

V našom rozhovore sa dočítate, čo ju priviedlo k drogám, akú podporu majú závislí v štáte a ako skončila na osem rokov vo väzení.

Upozornenie

Rozhovor nenavádza k užívaniu drog, ale na drogy upozorňuje. Ako Terka hovorí: "Drogy sú neuveriteľná guľa na nohe, ktorej sa jednoducho nemôžete zbaviť. Nerobte to, neničte si život."



Ak poznáte niekoho, kto potrebuje pomoc, alebo potrebujete pomoc *sami*, kontaktujte Národnú linku pre odvykanie od drog na čísle 800 350 000.

Terka, aké bolo tvoje detstvo?

Moje detstvo nebolo veľmi pekné. Moja mama mi už od malička dávala jasne najavo, že ma nechce. Neustále menila partnerov, stále sme sa sťahovali a každý ročník základnej školy som strávila niekde inde. Môj domov bol všade a zároveň nikde. Moja mama naozaj nechcela deti a potvrdila to, keď ma ako 13-ročnú predala mužovi z Nemecka.

Začala som s pervitínom, ale boli v tom aj iné drogy. Vyskúšala som takmer všetky drogy, ktoré existujú.

Kedy sa drogy dostali do tvojho života? A čo ťa k nim viedlo? Hneď po tom, ako ma mama predala. Jeden Nemec ma kúpil na prostitúciu, a to je len časť toho všetkého. Začala som pred ním utekať, skrývala som sa na privátoch a v nočných kluboch a bez drog to nešlo. Začala som s pervitínom, ale okolo mňa sa šírili aj iné drogy. Vyskúšala som všetky drogy, ktoré existujú.

Na akej droge si závislá teraz a ako dlho ju užívaš? Heroín a pervitín. Tieto drogy užívam s prestávkami, odkedy som bola vo väzení, teda od svojich 13 rokov. Posledných päť rokov to bolo intenzívnejšie.

Zdroj: Refresher/Tereza Šnajdrová

Čo ti drogy dávajú? Prečo sú pre teba také príťažlivé?