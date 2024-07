Strach vyprovokoval incident, ktorý sa mu stal v obchodnom reťazci.

Dievča Hawk Tuah sa preslávilo virálnym videom, na ktorom predviedlo, z čoho všetci muži v posteli bláznia. Odvtedy dostalo ponuku fotiť pre Playboy a dokonca sa chystá jeho vlastná reality šou. V rádiovom rozhovore pre stanicu KIIS – FM povedalo, čoho sa v dôsledku slávy obáva.

V americkom obchodnom reťazci Walmart sa dievčaťu stal incident, ktorý ho donútil premýšľať nad bezpečnosťou. „Pred niekoľkými týždňami prišiel muž do Walmartu a povedal mi, že ma pozná. Ja som mu odvetila, že ja teba nie, no on mi znova zopakoval, že on mňa áno,“ opísalo stretnutie so záhadným mužom.

V súvislosti s tým, že Hailey Welch ľudia spoznávajú, začala sa strachovať o svoju bezpečnosť. „Som paranoidná z toho, že ma niekto unesie. Som maličká, takže sa neviem veľmi brániť proti veľkým ľuďom,“ povedala v rádiovom rozhovore.

Hailey sa preslávila virálnou anketou, v rámci ktorej napodobnila pľuvanec. Urobila tak v reakcii na moderátora, ktorý sa jej pýtal, po čom muži v posteli túžia. Okamžite získala tisíce fanúšikov, ktorí túžili po tom, aby si založila OnlyFans. Dostala ponuku fotiť pre Playboy a dokonca sa dočkáme jej vlastnej reality šou.