Americká herečka Hunter Schafer sa preslávil úlohou Jules z populárneho televízneho seriálu Eufória. V súčasnosti nakrúca v Prahe sci-fi minisériu Blade Runner 2099. Českú republiku navštívila aj ďalšia z hlavných tvárí pripravovaného seriálu, Michelle Yeoh (Everything, Everywhere, All at Once).

Seriál by sa mal v barrandovských ateliéroch nakrúcať ďalších šesť mesiacov. Natáčanie sa práve začalo, a tak si známe herečky užívajú leto v Prahe. Šialenstvo fanúšikov vyvolala fotografia na sociálnej sieti X (predtým Twitter), na ktorej je v bikinách a na hlave má čiapku s nápisom Praha. Schafer na zábere odhalila pohľad na hlavné mesto Českej republiky.

Schafer sa preslávila ako transrodová modelka. V hereckej kariére prerazila práve úlohou Jules zo spomínaného seriálu Eufória. Teraz sa však chce vo svojej kariére posunúť ďalej. „Ponúkli mi veľa trans rolí a ja to jednoducho nechcem robiť. Nechcem o tom hovoriť,“ povedala pre BBC.

Herečka sa identifikuje ako „she/her“ a chce, aby ju okolie prijímalo ako dievča. „Tak tvrdo som pracovala, aby som sa dostala tam, kde som, a prešla týmito naozaj ťažkými bodmi mojej premeny. Teraz chcem byť len dievčaťom a konečne sa pohnúť ďalej,“ zverila sa Schafer.

S oboma tvárami nového seriálu sa môžete stretnúť v Prahe. Držiteľka Oscara Michelle Yeoh zverejnila na Instagrame fotografiu z jedného z pražských mostov. „Praha je krásna a vo vzduchu je cítiť lásku,“ napísala pod príspevok. Herečka sa nedávno objavila vo filme Tiger a drak alebo v 18. bondovke Zajtrajšok nikdy nezomiera ako Bond girl Wai Lin.

Blade Runner 2099 bude nasledovať po filmoch z rokov 1982 a 2017. Ide o jeden z najdrahších filmových projektov, ktoré v Česku vznikli. „Práve sa to začína, takže uvidíme, ako to dopadne. Ale vyzerá to tak, že to bude jeden z finančne najnáročnejších projektov,“ povedala v rozhovore pre Seznam Zprávy Pavlína Žipková, národná filmová komisárka Českej filmovej komisie. Barrandovské ateliéry sa do decembra tohto roku premenia na futuristické Los Angeles.