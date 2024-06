FOTO: Boris Kollár sa pochválil novými vlasmi. Od transplantácie v Istanbule už prešlo 5 mesiacov

Zákrok v Turecku si Kollár pochvaľuje.

Bývalý predseda parlamentu sa na Facebooku pochválil, ako mu po piatich mesiacoch od transplantácie, ktorú podstúpil v Istanbule, rastú vlasy. Estetický zákrok mu kúpila ako darček jeho milenka Laura Vizváryová, s ktorou má syna Abnera.

„Tak takýto je reálny výsledok po 5 mesiacoch od zákroku, klinika uvádza, že o 12 mesiacov je to najmarkantnejšie a už natrvalo ustálené. No uvidíme, ak to vypadne, o 50 rokov sa pôjdem sťažovať,“ napísal Kollár v statuse.

Po transplantácii tvrdil, že zákrok chcel podstúpiť už dlhšie. „Chcel som to už roky, nebol na to čas a dostal som to ako darček na Vianoce od Laury. Tak som si povedal, že prečo nie. Konečne mám po ôsmich rokoch čas aj na seba, na deti, na rodinu a na koníčky,“ povedal.