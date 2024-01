FOTO: Boris Kollár podstúpil transplantáciu vlasov v Turecku. „Nastrelenie“ dostal ako darček od milenky

Konečne mám po 8 rokoch čas aj na seba, hovorí bývalý predseda NR SR.

Boris Kollár podstúpil transplantáciu vlasov v tureckom Istanbule. Pre Nový Čas potvrdil, že estetický zákrok dostal ako darček od svojej milenky Laury Vizváryovej, s ktorou má syna Abnera.

Jeho milenka Laura na svojom Instagrame odpovedala fanúšikovi na otázku, či ho na ten zákrok nahovorila ona: „Chcel to hlavne sám. Nedovolila som mu cúvnuť a vybavila som všetko okolo. Verím, že bude spokojný,“ odpovedala.

„Chcel som to už roky, nebol na to čas a dostal som to ako darček na Vianoce od Laury. Tak som si povedal, že prečo nie. Konečne mám po ôsmich rokoch čas aj na seba, na deti, na rodinu a na koníčky,“ povedal Kollár pre Nový Čas. Bývalý šéf parlamentu zverejnil aj fotku dva dni po „nastrelení“ priamo z istanbulskej kliniky.