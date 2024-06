Végh s Vémolom zarobia za odvetu storočia státisíce eur. Promotér prezradil, aké si kládli podmienky

Ich zápas je najočakávanejším zápasom večera. Organizácia bola preto ochotná zaň zaplatiť astronomické sumy.

V sobotu sa koná očakávaný Oktagon 58, na ktorom sa proti sebe postavia výrazné mená MMA. Najočakávanejší zápas večera bude tzv. odvetou storočia medzi profesionálnymi zápasníkmi Karlosom Vémolom a Atillom Véghom.

V rozhovore pre Šport.sk sa promotér a spolumajiteľ organizácie Oktagon Pavol Neruda zdôveril, koľko ich stálo zabezpečiť tento zápas. Obaja bojovníci sú totiž veľmi vyťažení a patria k zápasníckej špičke.

Neruda sa rozrozprával, aké náročné bolo dostať Végha do klietky. „Drahé. On je obchodník a uvedomuje si svoju hodnotu, marketingovú silu. Vždy to vedel – nielen voči nám, ale aj voči ostatným partnerom, ktorých má. Teraz to myslím ako jeho pozitívnu vlastnosť, ktorá jemu a jeho rodine asi navždy zmenila život.Takže bolo to drahé, ale nakoniec sme sa zhodli na nejakom kompromise. Samozrejme, Attila mal tú latku položenú ešte vyššie, ale to už bolo akože úplne mimo toho, čo je možné zaplatiť a čo má nejaký zmysel. Nakoniec sme sa dohodli a teraz sa to konečne môže stať.“

„Attila aj Karlos budú od soboty zhodne najlepšie platení bojovníci (na česko-slovenskej bojovej scéne), pretože majú rovnakú výplatu. To bola vlastne aj tá základná Karlosova podmienka, aby dostal to, čo aj Attila,“ doplnil, aké podmienky si kládol jeho súper.

Za zápas im organizácia vyplatí stotisíce

Nadšenci športu špekulujú, koľko by mohli dostať bojovníci zaplatené. Vémola totiž v minulosti skloňoval, že za odvetu mu zaplatia 5-násobne viac ako za ich prvý duel – zápas storočia z roku 2019. Niektorí si teda myslia, že za sobotňajší zápas by si mohli obaja prilepšiť o rekordných 200- až 300-tisíc eur. V odpovedi na túto otázku bol Neruda zdržanlivejší. „To asi nebudem komentovať. Ale pohybuje sa to vo vysokých číslach. Je to viac ako 100-tisíc eur, no nebudem to úplne špecifikovať,“ povedal k zárobkom.