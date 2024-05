Frederika z Ruže pre nevestu so slzami v očiach priznala, prečo v šou nenosila nohavičky. Môžu za to vážne zdravotné problémy

„Ja som babám povedala, že mám nejaký zdravotný problém, ale nikdy som im nešpecifikovala, čo mi je,“ povedala so slzami v očiach.

V minulotýždňovom ceremoniáli ruží vypadli až dve z favoritiek druhej série jednej z najpopulárnejších reality šou TV Markíza – Ruža pre nevestu. Po tom, čo Lara a Frederika opustili vilu, Radko priznal, že to bolo doteraz najťažšie rozhodnutie.

V 10. epizóde reality šou bola Frederika počas hry dohnaná k slzám po tom, čo zistila, že ju Julie nazvala „call girl“, v preklade „ľahké dievča“. Česká súťažiaca tým narážala na to, že Frederika v šou niekoľkokrát prehlásila, že nenosí nohavičky. Frederika však až teraz, počas emotívneho rozhovoru v relácii Bez ruže, priznala, prečo nenosí spodnú bielizeň.

„Ja som babám povedala, že mám nejaký zdravotný problém, ale nikdy som im nešpecifikovala, čo mi je,“ povedala so slzami v očiach. Dodala, že pravdu napokon povedala len jej spolubývajúcim na izbe, zatiaľ čo ostatné „nevesty“ o jej vážnom ochorení nevedeli. Preto uznala, že Julie situáciu len nesprávne pochopila, no napriek tomu boli jej závery unáhlené.

Nakazil ju jej expriateľ

„Mala som priateľa, ktorý ma podvádzal. Vedela som to, ale potvrdilo sa mi to, keď som išla na kontrolu ku gynekologičke. Pri cytológii mi povedala, že tam mám predrakovinový typ...,“ ledva dopovedala Frederika. „Chcem to povedať, lebo potom o mne budú ľudia rozprávať strašné veci. Musím to zo seba dostať. Povedali mi, že mám predrakovinový typ HPV vírusu.“

Okrem vírusu jej dokonca diagnostikovali aj chlamýdie a vaginálne mykózy.

Infekcia HPV vírusu je v súčasnosti najbežnejším sexuálnym ochorením, ktoré môže u žien viesť až k rakovine krčka maternice, informuje Európsky informačný portál o očkovaní.

Priznala, že jej expriateľa konfrontovala a navrhla mu, aby sa obaja začali liečiť. „Ospravedlnil sa mi a povedal, že ho to veľmi mrzí. Ale aj tak odmietol ísť na urologické vyšetrenie. Stále to odkladal,“ povedala Fergie. „Mám z toho doživotné následky. Nie je to ľahké,“ priznala a doplnila, že práve kvôli dusnu a vlhku na Srí Lanke, kde sa relácia natáčala, mala zakázané nosiť nohavičky.