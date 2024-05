Obleč sa s kamošmi do červenej a poď to s nami roztancovať na parket. REFRESHER organizuje druhú edíciu HOT IN HERE 00's PARTY

Program na najbližší piatok máš už vybavený.

Ako by povedala Paris Hilton: „That's hot.“ Po úspešnej prvej HOT IN HERE 2000'S PARTY by REFRESHER sme sa rozhodli zorganizovať ďalší a ešte viac naložený event, kde sa so svojou partiou vyskáčeš na tých najlepších Y2K hitoch. Takže opäť bude v Šafku extra horúco, už 24. mája.

HOT IN HERE 2000'S PARTY by REFRESHER II.

📍Kde: Šafko Klub, Šafárikovo námestie 7, Bratislava

📅 Kedy: 24. máj 2024

🕒 Čas: od 21.00 h

💃 Dresscode: RED

🪙 Vstup: S dresscodom 7 €, bez dresscodu 10 €

Za DJ pultom to roztočí Otec Mirec, Yanko Kral, Hugo Hypetrain a aj náš moderátor Šajmo v podaní b2b s Tana Ka. V ich setliste určite nebudú chýbať Toxic od Britney Spears či Hey Ya! od OutKast a kopec iných legendárnych hitov. Poprípade sa môžeš tešiť na mashupy pesničiek, ktoré ťa rozhodne dostanú do kolien.

No a aká by to bola REFRESHER párty bez poriadneho dresscodu? Prehľadaj svoj šatník, či nenájdeš nejaké červené oblečenie, pretože témou je tentoraz RED. Na event môžeš prísť aj bez červeného outfitu, no budeš mať drahšie vstupné.

S červenou môžeš staviť na minimalizmus, ale pokojne sa vyparáď do niečoho extra. Kreativite sa medze nekladú. Ak netušíš, čo na seba, nižšie máme pre teba inšpirácie, z ktorých si rozhodne niečo vyberieš. Tešíme sa na teba.

Vstup si môžeš kúpiť iba na bráne.