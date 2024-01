Tu rozhodne nemôžeš chýbať. Poď na 00's REFRESHER párty a vytancuj sa s nami na ikonických Y2K trackoch

Ak ešte nemáš plány na piatoček, vieš, kam máš ísť.

Nostalgicky si púšťaš Toxic od Britney Spears a rozmýšľaš, aké ikonické bolo obdobie od roku 2000 po rok 2010? Stroj času síce nemáme, no do Y2K éry ťa vieme „vrátiť“ v našom štýle. Už tento piatok.

Roztoč to na párty Hot in Here by Refresher

Pesničky z roku 2000 vyhrávajú v našom officee na dennej báze, a tak sme si povedali, že by to chcelo poriadnu párty, kde sa zabavíš aj ty spolu s nami. Bude to naozaj špeciálne, pretože za DJ pultom bude mixovať aj naša moderátorka „Bakoška“. Takže si zapíš dátum 26. januára, pretože v Šafku bude naozaj horúco.

Brány klubu Šafko sa otvoria už o deviatej večer, takže budeš mať kopec času na prípravu svojho párty looku. Tracky od Promiscuous cez Hollaback girl po Welcome to the Black Parade ti zahrajú:

Od 22.00 h Barbora Bakošová a Milan WTF

Od 0.00 h DJ Yanko Kral a Hugo Hypetrain

Za vstupenku zaplatíš 5 eur, ak prídeš v predpísanom dresscode. Pokiaľ máš iný outfit, priprav si 8 eur. Naša módna polícia ťa skontroluje pri bráne.

Vyber si dresscode

Aká by to bola tematická párty bez tematických outfitov? Neboj, mysleli sme na to. Vymysleli sme niekoľko lookov pre jednotlivcov, ale aj pre partiu kamarátov, ktoré sú must-have na akciu Hot in Here.

Barbiecore nikam neodchádza. Obľúbená bábika je nestarnúcou ikonou, ktorú chcelo mať (a stále chce) nejedno dieťa. Kombinácia outfitov je jednoduchá: ružová s ružovou na ružovej. Ak plánuješ ísť za Kena, siahni po havajských košeliach či rifliach s denimovou vestou.

Hoci emo štýl vznikol už v 80. rokoch, najväčší vrchol svojej slávy mal v druhom miléniu, keď čierna farba na vlasy musela ísť isto na dračku. Prvky tohto dresscodu zahŕňa tmavé oblečenie (alebo hot pink), pásiky, rukávy a reťaze. Nezabudni na ofinu rovnú ako drôt a čiernu kajalovú linku okolo očí.

Ak bol tvoj detský sen založiť si kapelu, teraz je ten správny čas. Zober partiu kamarátov, zlaďte si outfity, účesy a môžete predstierať, že ste nové Spice Girls či znovuzrodení Backstreet Boys.

Určite sa pred našou párty poriadne nalaď a pusti si playlist, ktorý sa nachádza nižšie: