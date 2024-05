Laktózovou intoleranciou trpí až 68 % ľudí na svete. Prečo niekto s intoleranciou môže jesť syry a iným robia problémy?

Intolerancia na mliečne produkty trápi nejedného Slováka. Vysvetlíme ti, ako táto nepríjemnosť vzniká a ako sa s ňou dá žiť.

Povedal ti niekedy kamoš, že si nemôže dať tvoj chutný domáci cheescake? Poprípade si ty tou osobou, ktorej príde zle z jedného plátka ementálu? Nie si jediný prípad. Laktózovou intoleranciou trpí až 68 % svetovej populácie a majú ju napríklad aj celebrity ako Miley Cyrus, Anne Hathaway či Zooey Deschanel.

Ak si jeden z tých šťastlivcov, ktorí ráno zjedia jogurt, na obed si dajú pizzu so štyrmi druhmi syra a večer vypijú liter mlieka bez problémov, máme pre teba nepríjemnú správu. Laktózová intolerancia sa môže u teba kedykoľvek objaviť. Prečo to tak je, ako sa prejavuje a ako je možné, že niektoré mliečne potraviny si môžu „intoleranti“ aj tak dopriať?

Laktózová intolerancia nie je alergia

Najprv ti vysvetlíme, čo je vlastne laktózová intolerancia. Mlieko všetkých cicavcov a všetky mliečne produkty obsahujú mliečny cukor – laktózu. Tvoje telo má zase určité množstvo enzýmov (laktázy), ktoré ti pomáhajú stráviť mlieko a produkty z neho do energie. Čiže keď nemáš dostatok laktázy, telo nedokáže dobre stráviť laktózu, v dôsledku čoho je ti zle.

Možno si myslíš, že je to to isté ako alergia na mlieko. Áno, symptómy môžu naznačovať alergiu, avšak je to úplne odlišný stav. Laktózová intolerancia je tráviaci problém a alergia je imunitná reakcia, ktorá sa prejavuje napríklad škrabaním v hrdle či astmou.

Vieš o tom, že laktózová intolerancia je medzi nami viac ako 5 tisícročí ? Zistili to vedci vďaka skúmaniu DNA múmie človeka, ktorý zomrel v Alpách pred 5 300 rokmi.

Ako sa prejavuje laktózová intolerancia?

Mať laktózovú intoleranciu rozhodne nie je nič príjemné. Veď mliečne produkty máš skoro v každom jedle (nehovoriac o slovenskej kuchyni). No u niektorých ľudí, ktorí trpia týmto problémom, stačí len malé množstvo niečoho mliečneho a „oheň je na streche“.

Ak zješ nejaký mliečny produkt, trvá 30 minút až dve hodiny, kým sa u teba prejaví jeden z týchto príznakov laktózovej intolerancie:

hnačka,

nadúvanie,

plynatosť,

bolesti brucha,

nevoľnosť,

vracanie,

pocit sýtosti.

Medzi menej časté symptómy patrí bolesť hlavy, kĺbov, svalov, problémy s močením či so sústredením. Intenzita symptómov závisí od toho, koľko mliečnych produktov zješ a v akom množstve.

Zdroj: Unsplash/Cottonbro studio

Pokiaľ pociťuješ niektorú zo spomínaných ťažkostí, odborník ti môže stanoviť diagnózu na základe dychového testu. Vtedy vypiješ nápoj, ktorý obsahuje veľa laktózy a tvoj lekár ti zmeria v pravidelných intervaloch množstvo vodíka. Ak ho vydýchneš príliš veľa, znamená to, že netráviš dobre laktózu.

Ďalším spôsobom je meranie glukózy v krvi pomocou krvného testu. Vtedy takisto vypiješ tekutinu s vysokým obsahom laktózy, a pokiaľ ti hladina glukózy v krvi nestúpa, tak máš potvrdené, že tvoje telo sa „nebude kamošiť“ s mliečnymi produktmi.

Toto spôsobuje laktózovú intoleranciu

Vyššie sme písali, že laktóza sa nachádza vo všetkých mliekach cicavcov, čiže aj v ľudskom. Možno sa pýtaš, prečo my cicavce, ktoré boli stvorené na to, aby pili (ľudské) mlieko, môžeme mať intoleranciu na laktózu?

Pravda je taká, že bábätká sa automaticky rodia tolerantné na laktózu, a to kvôli materskému mlieku, ktoré potrebujeme na svoj rast. No po tom, ako ťa mama prestala dojčiť a ako starneš, hladina laktázy klesá a s tým u niektorých jedincoch aj schopnosť tolerovať mliečne produkty. U každého z nás je hladina laktázy odlišná, avšak približne 75 % svetovej populácie sa so stúpajúcim vekom stane intolerantnou na laktózu v nejakej etape života. Takže kým nepociťuješ príznaky, užívaj si toľko zmrzliny, koľko len vládzeš.

Až 90 % populácie Ázie a Afriky má laktózovú intoleranciu . Obyvatelia severnej Európy sú, naopak, najviac schopní stráviť rôzne mliečne produkty.

Prečo niektoré krajiny majú väčšie percento intolerancie na laktózu než iné? Niektorí vedci sa domnievajú, že chov dobytka a pitie živočíšneho mlieka spôsobili to, že si naše telo postupne zvykalo na laktózu aj v dospelosti. No sú aj teórie, že túto genetickú mutáciu muselo spôsobiť niečo viac extrémne.

Jedno je však isté. Mlieko je zdrojom vápnika, proteínov, vitamínov, draslíka a fosforu, a preto je kľúčovou potravinou pri budovaní zdravých kostí. Okrem iného pomáha znižovať krvný tlak a riziko srdcovo-cievnych ochorení. Ako potom môžu získať tieto živiny ľudia, ktorí sú intolerantní na laktózu, a čo si môžu dovoliť jesť?

Zdroj: Unsplash/Mario Raj

Každý mliečny produkt má inú hodnotu laktózy

Jedným z mýtov je, že ľudia, ktorí trpia laktózovou intoleranciou, musia kompletne odstrániť každý jeden mliečny produkt zo svojej stravy. Niektorí ľudia s laktózovou intoleranciou môžu veľmi zle reagovať napríklad na mlieko, no nerobí im problém nastrúhaný parmezán na cestovinách.

Každé telo reaguje na laktózu inak a každý mliečny produkt má vlastnú hodnotu. Čím väčšia hodnota laktózy sa nachádza v produkte, tým viac ho telo s nízkou hladinou laktázy nebude schopné stráviť. Pre lepší prehľad nájdeš nižšie tabuľku s bežnými mliečnymi produktmi a ich hodnotu laktózy:

Potravina Obsah laktózy (gram) Kravské mlieko (240 ml) 9 – 13 gramov Kozie mlieko (240 ml) 11 – 12 gramov Acidofilné mlieko (240 ml) 11 gramov Jogurt biely nízkotučný (240 ml) 4 – 17 gramov Smotana šľahačková (15 ml) 0,4 – 0,5 gramu Smotana na varenie (15 ml) 0,6 gramu Syr eidam 30 % tuku (100 g) 0,5 gramu Syr mozzarella (100 g) 0,1 gram Syr cottage (100 g) 3 gramy Syr tavený (100 g) 0,5 – 4 gramy Syr parmezán (100 g) 0,1 gramu

Obsahu laktózy v rôznych mliečnych výrobkoch sa môže mierne líšiť v závislosti od značky a spôsobu spracovania.

Môžeš si na údajoch v tabuľke všimnúť, že nie je syr ako syr. Je to preto, lebo čím dlhšie syr zreje, tým viac sa baktérie, ktoré sú prítomné v syre, dokážu zbaviť laktózy. Medzi syry s najnižším obsahom laktózy patrí parmezán, čedar a švajčiarsky. Ak nechceš zažiť nepríjemnosti na záchode, vyhni sa mäkkým syrom ako cottage, mozzarella a feta.

Zdroj: lidl

