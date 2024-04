Slovensko na MS v hokeji podporia viacerí hráči z NHL. Medzi zámorskými hviezdami je aj Slafkovský

Slovenská reprezentácia sa na svetovom šampionáte dočká posíl z NHL.

Viacerí hráči, ktorí reprezentujú Slovensko v zámorskej NHL, budú k dispozícii slovenskému národnému tímu na tohtoročných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Na šampionát, ktorý sa tento rok koná v Česku od 10. do 26. mája, by mal prísť podporiť náš tím Juraj Slafkovský aj Martin Pospíšil.

Slafkovský je najproduktívnejší hráč sezóny v drese Montreal Canadies a Pospíšil hrá v tíme Calgary Flames. Ani jeden zo spomínaných tímov nepostúpil v NHL do play-off. Hráči sú tak k dispozícii na majstrovstvá, ktoré odohrajú na štadiónoch v Prahe a v Ostrave.

Juraj Slafkovský. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Pre len čerstvého dvadsiatnika Juraja Slafkovského by to bola už tretia účasť na majstrovstvách sveta. „Je to blízko Slovenska a môže sa prísť pozrieť celá rodina, čiže keď budem zdravý, tak tam bude na 100 percent,“ povedala jednotka draftu v marcovom rozhovore pre nhl.com.

Martin Pospíšil sa zatiaľ na svetovom zápase neobjavil, no pre denník Šport sa vyjadril vo veci svojej účasti na šampionáte pozitívne ešte počas sezóny: „Ak budem zdravý a bude všetko v poriadku, tak veľmi rád prídem.“