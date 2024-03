Šéfkuchára Forejta hejtovali za reklamu pre McDonald's: Spoluprácu s „mekáčom“ som nikdy neľutoval (Rozhovor)

Ochutnali sme limitovanú edíciu hamburgeru Maestro, za ktorou opäť stojí známy šéfkuchár Přemek Forejt. V rozhovore sme sa ho pýtali aj na to, čo hovorí na „hejt“ okolo jeho spolupráce s fastfoodom.

Zúčastnili sme sa špeciálnej ochutnávky novej „limitky“ od McDonald's. Ak patríš medzi verných fanúšikov Mekáča, určite si na podobnú záležitosť spomínaš pred rokom. Za receptúrou exkluzívneho hamburgera Maestro aj tentokrát stojí známy český šéfkuchár Přemek Forejt, s ktorým sme mali možnosť urobiť aj krátky rozhovor.

Forejtova spolupráca s fastfoodom rozdelila spoločnosť a na toto spojenie sa valili doslova vlny hejtu. On si však za svojím rozhodnutím stojí, mekáč miluje od malička a myslí si, že nie každý dostane možnosť spolupracovať s takýmto gigantom. „Je to skôr problém ľudí a nie môj,“ hovorí pre Refresher Přemek Forejt.

Sušené rajčiny, cheddar, slanina, dve omáčky a samozrejme, kyslé uhorky. To sú ingrediencie, s ktorými pracoval český šéfkuchár. Pre zákazníkov si pripravil dve varianty, a to burger s kuracím aj hovädzím mäsom, tak ako minulý rok. Ako nám na ochutnávke prezradil, majú o niečo tradičnejšiu, „mekáčovsku“ chuť, ako minuloročné maestrovské hamburgery.

Přemek Forejt je eský šéfkuchár a zakladateľ olomouckej reštaurácie Entrée. Mnohí ho poznajú ako porotcu z obľúbenej kulinárskej show MasterChef Česko. V roku 2017 bola reštaurácia Entrée v prestížnej ankete Maurerov výber Grand Restaurant vyhlásená za najlepšiu v ČR. Presadil sa tak ako jeden z najmladších a najinšpiratívnejších šéfkuchárov Česka.

V rozhovore sa odčítaš, ako spätne vníma svoje rozhodnutie spolupracovať s McDonald's, čo hovorí na vlnu hejtu, ktorý sa kvôli tomu spustil aj to, čo je podľa neho zárukou dobrého hamburgera.

Šéfkuchár Přemek Forejt. Zdroj: McDonald's

Špeciálna ochutnávka „limitky“ Maestro prebehla bola v McDonald's v pražskom Karlíne. My sme si vybrali variantu s hovädzím mäsom. Ide o prémiový burger, ktorý „má šťavu.“ Obsahuje špecifické ingrediencie, ktoré v iných jedlách nenájdeš. Odlišuje sa taktiež vysokým hovädzím a nechýbajú dve omáčky. Novinku sme ochutnali predtým, ako si ju budeš môcť dopriať ty, a to už od 11. marca 2024.

Minuloročná „limitka“ bola v rámci chutí trochu netradičná. Ako ste s ingredienciami pracoval teraz?

Pri vymýšľaní novej receptúry som bol hladný. Ja to hovorím stále, hlad je najlepší kuchár. Keď som hladný, uvarím to najlepšie jedlo. Objednal som si všetky „mekáčovské“ omáčky, kombinoval som to a snažil sa niečo vyskladať. Bolo to veľmi príjemné varenie a hlavne hravé.

Dúfam, že zákazníci ochutnajú obidve verzie. Mňa baví kuracia a rovnako aj hovädzia verzia. Je super, že sa dajú modifikovať. Môžete si pridať ingrediencie naviac, podľa preferencií. V rámci vymýšľania som nepracoval so žiadnou témou, sú tam sušené rajčiny, môže sa zdať, že som sa inšpiroval Talianskom. Nie je to tak. Snažil som sa pracovať s tým, čo mi chutí.

Poučili ste sa možno v niečom z minuloročného výsledku? Boli nejaké prvky, ktoré by ste už na tomto novom nechceli mať?

Prvý burger bol trochu „šialený,“ taký ešte v Mekáči nebol. Tentoročný Maestro je viac klasický, ale nebolo to tak, že som sa ponaučil. Chcel som ísť menej šialenou cestou. Chcel som urobiť práve úplný opak, aby to bolo iné. A aby sme prekvapili ľudí.

Limitovaná edícia Maestro. Zdroj: Refresher/Adriana Královičová

Čo je podľa vás zárukou dobrého hamburgeru?

Za mňa musí mať určite dobrú žemľu. Aby bola mäkká, teplá a zároveň chrumkavá.