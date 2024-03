Čo pozerať cez víkend? Elizabeth Olsen ako agentka FBI aj cholerický Adam Sandler v romantickej komédii, ktorú si určite nevidel

Tentoraz sme s výberom stavili na istotu.

Precízna životopisná dráma o Elvisovi, ponurá a temná dráma z mrazivých hôr s elitným hereckým obsadením, odvážny, politicky nekorektný animák, úsmevná romanca bez klišé s nezabudnuteľnými scénami aj kultová gangsterka od majstra Scorseseho.

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé, žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách Netflix, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

1. Elvis (HBO Max/Netflix)

Hudobná lahôdka Baza Luhrmanna spred dvoch rokov pre všetkých milovníkov rokenrolu. Portrét legendárneho Elvisa Presleyho zožal úspech po celom svete, získal dva Zlaté glóbusy a štyri ceny BAFTA. Bojoval tiež o najcennejšieho Oscara, z ôsmich nominácií však nakoniec nepremenil ani jednu.

Slávneho speváka špičkovo stvárnil ešte neopozeraný fešák z Kalifornie Austin Butler a otvoril si tak dvere k ďalším väčším projektom (momentálne na plátne žiari v druhej časti očakávanej Duny). V role manažéra mu sekundoval slušne zamaskovaný Tom Hanks.





2. Wind River (Voyo)

Mrazivá, drsná, krvavá, surová dráma jedného z najlepších scenáristov súčasnosti. Taylor Sheridan napísal napríklad skvostné Sicario alebo strhujúce seriály Yellowstone, 1883, 1923 a Lioness. Wind River rozpráva príbeh z ďalekého zasneženého Wyomingu plného nástrah.

Po tom, ako polícia nájde mŕtve telo indiánskeho dievčaťa, prichádza naivná agentka FBI Jane (Elizabeth Olsen) vyšetriť, čo sa vlastne udialo. Zisťuje, že je totálne stratená a bez pomoci miestneho stopára Coryho (Jeremy Renner) neprežije a nevyrieši prípad.

3. Team America: World Police (SkyShowtime)

Videl si už bábkový film? Team America: World Police je absolútne jedinečný animovaný úlet plný zvrhlého drsného čierneho humoru iba pre dospelých. Výborná satira z prvej polovice nového milénia od tvorcov kultového South Parku ti rozhodne spraví lepší víkend bez ohľadu na to, či si ju pozrieš hneď zrána, naobed alebo až večer.

4. Punch-Drunk Love (HBO Max)

Nenápadný klenot Paula Thomasa Andesona (Magnolia, There Will Be Blood) dokazuje, že romantické komédie môžu byť aj hravé a originálne, bez ton pátosu a otravného klišé. Talentovaný a skúsený Američan si za túto snímku odniesol cenu rovno z Cannes, čo jasne napovedá, že nebudeš sklamaný. A vraj Adam Sandler nie je dobrý herec? Tu uvidíš, že je výborný herec!

5. Goodfellas (Netflix)

Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Paul Sorvino... Úprimne, kto by lepšie zahral mafiánov, než táto štvorica? Goodfellas je jedna z vôbec najzásadnejších gangsteriek v histórii kinematografie. Ak máš Netflix, rýchlo ho zapínaj. Čaká ťa jazda, na ktorú nezabudneš, s množstvom nesmrteľných hlášok.