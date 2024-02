Navštívili sme prevádzku Maťove akcie: Rodičia kričia, že im chcem otráviť deti, do reklamy sme nedali ani cent, hovorí sám Maťo

Sieť obchodov Maťove akcie je v súčasnosti na Slovensku obrovským hitom. Pomáha tomu netradičný tovar, Tiktok či špecifický výzor zakladateľa značky. Do jednej z prevádzok sme zamierili aj my a na otázky nám odpovedala aj hlava celého projektu – Maťo.

Úspešné vybudovanie brandu, siete predajní a silného mena na trhu môže niekomu trvať aj niekoľko desiatok rokov. To však zaručene nie je prípad Martina Vyletela, ktorý stojí za konceptom s názvom Maťove akcie. ULETENÝ TOVAR Z CELÉHO SVETA – tieto slová lemujú väčšinu vstupných dverí do pobočiek, ktorých je dnes po celom Slovensku už 46.

Zdroj: REFRESHER/Timotej Gašper

Tento opis jeho tovar presne vystihuje. V portfóliu prevádzok aj e-shopu môžeme skutočne nájsť pochutiny od výmyslu sveta. Buď ide o známe značky, no netradičné príchute, alebo o sortiment, ktorý by sa na slovenskom trhu pravdepodobne inak neobjavil. Príkladom môže byť ananásový energetický nápoj Monster či obľúbený instantný ramen so syrovou príchuťou.

Maťo zbiera na Tiktoku milióny lajkov

Maťo, ktorého popularita rastie každým dňom, je aktívny aj na Tiktoku, kde ho sleduje viac ako 130-tisíc ľudí a dokopy má 3,4 milióna lajkov. Jeho biznis má však aj tienistú stránku. Tou je kritika od starších ľudí, prevažne rodičov jeho zákazníkov, ktorí odsudzujú predaj nezdravého a sladkého sortimentu. Veľkú kontroverziu vyvolal aj nápoj Prime, ktorý patrí k najznámejším tovarom v Maťových akciách.

Sieť jeho obchodov sa na Slovensku rozrástla ako huby po daždi. Dnes má teda desiatky prevádzok, ktoré fungujú na princípe franšízy. My sme sa vybrali navštíviť tú v Bardejove. Prichádzame k budove hlavnej stanice, kde sa počas dňa premelie množstvo ľudí. Zanedbané prostredie bardejovskej stanice nepôsobí najlepším dojmom.

To však neplatí o vstupe do obchodu, ktorý je oblepený typickým farebným brandom.

Zdroj: REFRESHER/Timotej Gašper

Po vstupe do malej, no farbami a rôznorodosťou tovarov veľkej a plnej miestnosti ostávame mierne zaskočení.