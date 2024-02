Borisovi Kollárovi sa údajne narodí ďalšie dieťa. Sexuologička v tom vidí inštinkty z praveku, no nie „úchylku“

Počet Kollárových detí pri tomto „závratnom tempe plodenia“ čoskoro dosiahne zaujímavé číslo.

V médiách sa objavili informácie, že podnikateľ a bývalý predseda Národnej rady SR Boris Kollár sa o pár mesiacov stane opäť otcom. Informáciu na verejnosť priniesla jeho expartnerka Barbora Richterová, s ktorou má Kollár, okrem iných, dve deti.

Je známe, že Kollár a Richterová spolu nevychádzajú najlepšie. Matka jeho detí ho v minulosti obvinila z domáceho násilia a tvrdila, že sa o ich spoločných potomkov nezaujíma. Zároveň to nie je prvýkrát, čo svojimi vyjadreniami vyvolala špekulácie, ktoré sa však neskôr potvrdili.

Kollár má čudné spôsoby na to, ako filtrovať stres

Počet Kollárových detí pri tomto „závratnom tempe plodenia“ čoskoro dosiahne zaujímavé číslo. Sám politik sa tým netají, práve naopak, nie je ničím výnimočným, že si z toho uťahuje či dokonca tvrdí, že sa týmto spôsobom zbavuje stresu.

Práve na otázku, ako bojuje so stresom, na tlačovej konferencii pred časom odpovedal: „To nemôžem takto na kameru povedať. Ale vidíte to vždycky potom v novinách... tri kilá štyridsať, päťdesiat centimetrov,“ čím narážal na správy z médií o tom, že sa mu narodilo ďalšie dieťa.

Odborníčka v tom „úchylku“ nevidí

Na nevšedné spôsoby Borisa Kollára sme sa opýtali aj odborníčky. „My sme ľudia z praveku, tak ako sa milovali ľudia kedysi, tak sa milujú aj dnes,“ uviedla sexuologička Danica Caisová. Podľa nej môže ísť o inštinkty ľudí z minulosti, keď nebolo ničím nezvyčajným, že ľudia tvorili početné rodiny a muži mali deti aj s viacerými ženami. Výraznú úlohu v tom zohrávala vysoká úroveň úmrtnosti novorodencov a túžba zachovať ľudstvo.

Toto správanie sa nám v dnešnej dobe môže zdať zvláštne či nevhodné, no odborníčka v tom sexuálnu odchýlku (hovorovo „úchylku“) nevidí. „Neviem, čo Borisa Kollára vedie k tomu, aby mal veľa detí. Osobne ho síce nepoznám, no nepovažujem to za žiadnu ‚úchylku‘,“ povedala Caisová.