Na Slovensko prichádza česká investičná platforma. Investovať do nehnuteľností môžeš už od 20 €

Crowdfundingov├í platforma Investown pou┼ż├şvate─żom v ─îesku zarobila viac ako 6 mili├│nov eur, teraz ju m├┤┼że┼í vyu┼żi┼ą aj ty.

Zo v┼íetk├Żch str├ín po─Ź├║va┼í, ┼że ide├ílny ─Źas na investovanie je pr├íve teraz, na be┼żnom ├║─Źte ti le┼ż├ş zop├ír desiatok eur, ale ty nevie┼í, ako za─Źa┼ą? Do pozornosti ti d├ívame model crowfundingov├ęho financovania.

Tento model spr├şstup┼łuje investorom ┼íirok├║ ┼ík├ílu realitn├Żch projektov s cie─żom z├şska┼ą┬ána ne kapit├íl a potom ich zrealizova┼ą. Ve─żkou v├Żhodou tak├ęhoto typu investovania je, ┼że na za─Źiatok ti sta─Ź├ş aj nieko─żko desiatok eur.

Investovanie je spojen├ę s rizikom finan─Źn├Żch str├ít.

Miestom, kde m├┤┼że┼í investova┼ą do realitn├Żch projektov, je aj ─Źesk├í investi─Źn├í platforma Investown, ktor├í ─żu─Ćom umo┼ż┼łuje finan─Źne podpori┼ą nov├ę developersk├ę projekty a z├írove┼ł t├Żm zhodnoti┼ą svoje peniaze.

ÔÇ×Je to jednoduch├Ż sp├┤sob, ako peniaze necha┼ą pas├şvne pracova┼ą, za─Źa┼ą investova┼ą a t├Żm roz┼í├şri┼ą svoje finan─Źn├ę portf├│lio. V─Ćaka tomu m├┤┼że u┼ż s nieko─żk├Żmi desiatkami eur mesa─Źne za─Źa┼ą investova┼ą ├║plne ktoko─żvek. Na druhej strane s nami investuj├║ aj ─żudia, ktor├Żch vklady sa pohybuj├║ v tis├şckach eur mesa─Źne,ÔÇť pribli┼żuje zakladate─ż a CEO Investownu Alan Pock.

Investown je ─Źesk├í spolo─Źnos┼ą, za ktorou stoja sk├║sen├ş realitn├ş a finan─Źn├ş experti. Platforma, ktor├í sa zameriava na investovanie do ├║verov na nehnute─żnosti, funguje na princ├şpe crowdfundingu. S├║─Źasn├í miera v├Żnosu je viac ako 10 % p. a., peniaze investorov s├║ bezpe─Źne ulo┼żen├ę na bankovom ├║─Źte v ─îeskej sporite─żni a kryt├ę nehnute─żnos┼ąami. V na┼íej krajine bude ma┼ą Investown licenciu N├írodnej banky Slovenska.

T├íto platforma ako prv├í z├şskala licenciu ─îeskej n├írodnej banky a presiahla v├Ż┼íku zisku 6 mili├│nov eur, ktor├ę od roku 2021 zarobila pre svojich investorov. Tento rok svoj ├║spech pl├ínuje zopakova┼ą aj na slovenskom trhu a pon├║knu┼ą tak Slov├íkom mo┼żnos┼ą zhodnoti┼ą svoje vo─żne ulo┼żen├ę peniaze.

ÔÇ×Pre Slov├íkov aj ─îechov je ve─żmi d├┤le┼żit├í bezpe─Źnos┼ą invest├şci├ş. Ke─Ć ide o na┼íe peniaze, sme n├írody s ve─żmi n├şzkou toleranciou rizika. Z├írove┼ł maj├║ ─żudia v oboch krajin├ích ve─żk├Ż objem pe┼ła┼żn├Żch prostriedkov vo─żne le┼żiacich na be┼żn├Żch ├║─Źtoch a v─Ćaka zvy┼íuj├║cej sa finan─Źnej gramotnosti u┼ż rie┼íia, ako tieto prostriedky zhodnoti┼ą a ochr├íni┼ą pred infl├íciou,ÔÇť vysvet─żuje Alan Pock.

Dod├íva, ┼że Investown prin├í┼ía bezpe─Źn├Ż a jednoduch├Ż sp├┤sob, ako peniaze necha┼ą pas├şvne pracova┼ą, za─Źa┼ą investova┼ą a t├Żm roz┼í├şri┼ą svoje finan─Źn├ę portf├│lio. Navy┼íe neplat├ş┼í ┼żiadne vstupn├ę poplatky ani poplatky za vedenie ├║─Źtu.

Spoluzakladatelia platformy Investown. Zdroj: Investown

ÔÇ×Na Slovensku vid├şme obrovsk├Ż potenci├íl┬ána crowdfundingov├ę investovanie a z├írove┼ł n├ís l├íka eurov├Ż trh. Preto sme s expanziou za─Źali pr├íve tu. Zo za─Źiatku s├şce samotn├ę invest├şcie nebude mo┼żn├ę dr┼ża┼ą v eur├ích, av┼íak k├║pi┼ą invest├şciu za eur├í ├íno. Po─Ź├şta┼ą treba len s poplatkom v banke za prevod mien,ÔÇť komentuje pl├íny na Slovensku COO a spoluzakladate─ż Investownu Peter Masl├şk.

Ako to funguje?

Prv├Żm krokom je bezplatn├í registr├ícia na platforme Investown. T├║ m├┤┼że┼í vykona┼ą prostredn├şctvom apky alebo na webe. S├║─Źas┼ąou registr├ície je overenie ├║─Źtu na z├íklade tvojich identifika─Źn├Żch ├║dajov.

Len ─Źo┬ám├í┼í overen├Ż ├║─Źet, sta─Ź├ş si dobi┼ą pe┼ła┼żenku Investown a m├┤┼że┼í investova┼ą do ─żubovo─żn├Żch projektov. Tie n├íjde┼í na samostatnej podstr├ínke. Pri ka┼żdom projekte je uveden├Ż fixn├Ż v├Żnos,┬álehota splatnosti aj celkov├í suma, ktor├║ je potrebn├ę od investorov z├şska┼ą. Je len na tebe, ko─żko do dan├ęho projektu investuje┼í, av┼íak minimum je 20 eur. Investova┼ą m├┤┼że┼í jednorazovo ─Źi pravidelne.

Po tom, ako investuje┼í do vybran├ęho projektu, ─Źak├í sa na dosiahnutie cie─żovej sumy (tzv. ukon─Źenie investi─Źn├ęho kola). Ke─Ć k tomu d├┤jde, projekt sa pre ─Ćal┼íie invest├şcie uzatv├íra a vstupuje do f├ízy, v ktorej sa sprac├║vaj├║ invest├şcie.

Zdroj: Investown

Len ─Źo┬áspolo─Źnos┼ą Investown poskytne developerovi financie, tvoj vklad sa za─Ź├şna ├║ro─Źi┼ą. Po uplynut├ş jedn├ęho mesiaca od tejto chv├şle ti bude do pe┼ła┼żenky Investown prip├şsan├Ż prv├Ż v├Żnos.

N├ísledne sa zaroben├ę peniaze ka┼żd├Ż mesiac automaticky prip├ş┼íu do tvojej pe┼ła┼żenky. V├Żnosy si m├┤┼że┼í bu─Ć posla┼ą na svoj bankov├Ż ├║─Źet, alebo ich znova investova┼ą a roz┼í├şri┼ą si tak portf├│lio.

ÔÇ×Svoje invest├şcie si m├┤┼że┼í necha┼ą vyplati┼ą po dohodnutom ─Źase ÔÇô na za─Źiatku si vyber├í┼í, ─Źi chce┼í investova┼ą na rok, dva alebo desa┼ą. Peniaze m├┤┼że┼í ma┼ą prip├şsan├ę na ├║─Źte o 3 dni. Dostane┼í v┼íak alikvotn├║ sumu, ak po┼żiada┼í o skor┼íie vyplatenie. Rovnako tak m├┤┼że┼í napr├şklad svoje nak├║pen├ę portf├│lio aj preda┼ą in├ęmu investorovi, ─Źo sa v┼íak zvy─Źajne neoplat├ş,ÔÇť vysvet─żuje Peter Masl├şk.

Ak by si chcel z invest├şcie vyst├║pi┼ą pred─Źasne, je mo┼żn├ę pon├║knu┼ą ju na predaj za poplatok 0,9 % z pred├ívanej sumy. Odpovede na naj─Źastej┼íie ot├ízky n├íjde┼í TU.

Ve─żk├Ż z├íujem developerov aj investorov

Na platforme n├íjde┼í ┼íirok├║ ponuku invest├şci├ş, do ktor├Żch m├┤┼że┼í vlo┼żi┼ą svoje peniaze. Developeri sa┬á─Źoraz ─Źastej┼íie obracaj├║ na Investown namiesto toho, aby oslovovali klasick├ę banky. D├┤vodov je viac, hlavn├Żm je r├Żchlej┼íie a pru┼żnej┼íie financovanie.

ÔÇ×Developeri potrebuj├║ peniaze na svoje projekty ─Źo najr├Żchlej┼íie. Banky im to zvy─Źajne nie s├║ schopn├ę poskytn├║┼ą. ─îakacia lehota na potvrdenie ├║veru od b├ínk m├┤┼że by┼ą pribli┼żne tri mesiace, ale my sme schopn├ş urobi┼ą to do troch dn├ş. Z poh─żadu developera je to k─ż├║─Źov├Ż faktor, preto┼że peniaze zvy─Źajne potrebuje okam┼żite,ÔÇť vysvet─żuje Alan Pock.

Od minul├ęho roka vzr├ístol obrat spolo─Źnosti o pribli┼żne 630 %. Investown je tak u┼ż od janu├íra 2023 v ─Źiernych ─Ź├şslach, ─Źo je pre fintech firmy v takomto kr├ítkom ─Źase v├Żnimo─Źn├ę.

Zdroj: Investown

Prostredn├şctvom samotnej platformy u┼ż pou┼ż├şvatelia investovali 81,47 mili├│na eur a po─Źet registrovan├Żch pou┼ż├şvate─żov sa ka┼żd├Ż mesiac zvy┼íuje v priemere o tri tis├şcky. Od novembra 2023 m├í Investown licenciu ─îeskej n├írodnej banky a je tak plne regulovan├Ż na ├║rovni celej E├Ü.

Investown m├í kompletn├║ strat├ęgiu na ur─Źenie ├║verovej bonity ka┼żd├ęho partnera. Vyu┼ż├şva syst├ęm CRIBIS, ktor├Ż umo┼ż┼łuje nahliadnu┼ą do registrov insolvenci├ş a exek├║ci├ş, preveri┼ą hist├│riu vlastn├şkov a zisti┼ą ich ├║spe┼ínos┼ą ─Źi ne├║spe┼ínos┼ą. Na anal├Żze pracuje┬áprojektov├Ż analytik, finan─Źn├Ż analytik, ├║─Źtovn├şk, odhadca, obchodn├şk aj pr├ívnik. V s├║─Źasnosti prech├ídza touto sie┼ąou menej ako 5 % projektov.