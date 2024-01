TIPY na spiatočné letenky do 50 eur. Sprav si januárový výlet do Francúzska, Švédska či Španielska

Tak čo, kam to bude?

Hoci sa už Vianoce skončili, pokojne si dopraj jeden extra darček navyše a vycestuj do sveta. Nemusíš čakať na sezónu teplejšieho počasia. Ak nie si fanúšik turistov na každom rohu a predražených leteniek, teraz je super čas na objavovanie nových miest. Preto sme si pripravili pre teba niekoľko tipov na výlety do zahraničia, pričom spiatočná letenka ťa nevyjde viac ako 50 eur.

Uvedené ceny leteniek sú aktuálne v čase písania článku. Postupom času sa ich cena a dostupnosť môže meniť.

Solún (Thessaloniki), Grécko

Termín: 26. 1. – 29. 1. 2024

Odlet: Bratislava

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 44,07 €

Vieš o tom, že bratia Cyril a Metod boli zo Solúna – inak povedané – z Thessaloniki? Nie? Tak teraz to už vieš. No to nie je jediný zaujímavý fakt o tomto 2. najväčšom prístavnom meste Grécka. Solún je známy svojimi historickými pamiatkami, pričom hlavnou dominantou mesta je Biela veža z 15. storočia.

Počas svojho pobytu si určite choď pozrieť archeologické náleziská z obdobia antiky alebo Múzeum byzantskej kultúry, ktoré v sebe uchováva 3 000 artefaktov Byzantskej ríše. Na tvojom zozname nemôže chýbať ani grécka kuchyňa, prechádzka po nábreží a obhliadka miestnych trhovísk.

Zdroj: Unsplash/STEFANOS KERAMARIS

Paríž, Francúzsko

Termín: 24. 1. – 30. 1. 2024

Odlet: Budapešť

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 42,17 €

Áno, za menej ako 50 eur sa môžeš ocitnúť v hlavnom meste Francúzska. Dominanty Paríža ti nemusíme ani predstavovať. Vidieť Eiffelovu vežu na vlastné oči je snom azda každej romantickej duše. Milovníci umenia si zase prídu na svoje v múzeu Louvre, kde sa môžu „stretnúť“ s Monou Lisou. Notre Dame, Moulen Rouge a Arc de Triomphe je povinná návšteva každého turistu, ktorý sa rozhodne navštíviť túto metropolu.

Zdroj: Unsplash/Alexander Kagan

Edinburgh, Škótsko

Termín: 22. 1. – 27. 1. 2024

Odlet: Bratislava

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 44,89 €

Čo tak si spraviť výlet do hlavného mesta Škótska? Edinburgh doslova dýcha kultúrou, a preto je niekedy prezývaný aj ako Atény severu. V starej časti mesta si zamiluješ stáročnú architektúru s úzkymi uličkami, ktoré ťa prenesú nazad do minulosti. Nová časť Edinburghu je ako stvorená na luxusné nákupy a nočný život.

Medzi miesta, ktoré rozhodne musíš vidieť, patrí Edinburský hrad, katedrála St Giles' Cathedral či kostol St Columba’s Free Church of Scotland. Čo si môžeš všimnúť počas svojej návštevy, sú kostoly, ktorých je v Edinburghu naozaj hojne –⁠ dokopy až 222. V rámci výletu nezabudni ochutnať miestnu kuchyňu a pravú škótsku whisky.

Zdroj: Unsplash/Adam Wilson

Santander, Španielsko

Termín: 22. 1. – 27. 1. 2024

Odlet: Viedeň

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 37,98 €

Pokiaľ túžiš navštíviť miesto, kde si dáš čerstvé morské plody, preskúmaš historické zákutia a potom sa poprechádzaš po nádhernej pláži, Santander bude pre teba tip-top. Toto prístavné mesto, nazývané aj ako „Liverpool Španielska“, sa nachádza na severe krajiny v provincii Kantábria.

Santander si zamiluješ pre jeho bohatú prírodu, parky a rôzne turistické atrakcie. Nájdeš tu katedrálu z 13. storočia či Magdalénin palác, ktorý sa považuje za symbol mesta samotného. Do svojho to-do listu si určite zapíš obhliadku majákov na pobreží a národný park Cabárceno, kde môžeš uvidieť bizóny, jaguáre a biele nosorožce.

Zdroj: Unsplash/Jose Cespedes Balongo

Štokholm, Švédsko

Termín: 27. 1. – 31. 1. 2024

Odlet: Viedeň

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 39,98 €

Ak ti neprekáža studené počasie (momentálne je tam –9 stupňov), mesto Štokholm si zamiluješ hneď pre niekoľko vecí. Napríklad open-air múzeum Skansen, ktoré ti ukáže 5 storočí švédskej histórie. Pre milovníkov ABBA je tu múzeum vytvorené pre túto legendárnu skupinu. Poprípade sa poprechádzaj starým mestom s pestrofarebnými domčekmi.

Samozrejme, popri všetkých týchto výletoch si musíš dopriať mäsové guľôčky alebo zemiakovú placku, známu ako raggmunk. Keď si odvážnejšia duša, aj fermentovaného sleďa.