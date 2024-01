RECENZIA: Berlin sa na Money Heist nechytá. Viac než o lúpež ide o vzťahy ako z telenovely

Seriál Berlín priláka každého fanúšika Money Heist. Nie každý pri ňom však ostane.

Na Netflixe vyšiel seriál Berlin, čo je vlastne prequelový spin-off pre Money Heist. Inými slovami, diváci v ňom sledujú udalosti v živote postavy Berlina (herec Pedro Alonso) pred tými zo seriálu Money Heist. Stojí to za to? Odpoveď nemusí byť kladná ani v prípade, že je niekto fanúšikom Money Heist.

Je fascinujúce, ako Netflix pomaly zmenil charakter a správanie postavy Berlina. Násilný chlap, ktorý v prvej sérii Money Heist znásilňoval ženu, sa stal miláčikom publika (nie pre jeho činy, ale skvelý scenár a herecký výkon). Tvorcovia neskôr oľutovali, že jeho postavu zabili tak skoro, takže ho v ďalších sériách využívali vo flashbackoch zobrazujúcich jeho minulosť. Zakaždým ho však vykreslili v trochu lepšom svetle.

Vo svojom vlastnom seriáli je Berlin zase raz o čosi inou postavou. Je zbrklejší a prekvapivo často uprednostňuje milostný pomer pred svojím veľkolepým plánom. Tvorcovia už z tohto seriálu miestami robia telenovelu, nie napínavú drámu o vykrádaní bánk a sejfov. Od prvej časti rozdelia postavy medzi seba, aby vznikli potenciálne milostné vzťahy a po úspešnej krádeži sa im dokonca venujú viac ako zločineckým aktom.

Niektorých divákov to môže baviť, pretože všetky postavy sú sympatické, miestami vtipné a v neposlednom rade poriadne sexi. Hoci to spolu dotvára feel good atmosféru a príjemné pozeranie, nie je to niečo, v čo fanúšikovia najlepších sérií Money Heist dúfali.

Diváci preferujúci odľahčený obsah s jednoduchým, nevýrazným príbehom si prídu na svoje. Korenisté sexuálne scény, vtipné dialógy a správanie postáv sčasti vynahrádzajú napínavé prepadnutia, prestrelky a dramatické momenty, ale je jasné, že Berlin nikdy nebude ako Money Heist.

Berlin nie je ambiciózny thriller ani hlboká vzťahová dráma. Tvorcovia sa zamerali na odľahčené elementy seriálu Money Heist a stavili na ne všetko. Niekomu sa to zapáči a seriál zhltne v priebehu dvoch dní. Iným bude povrchnosť seriálu, vzťahov, romantiky a samotnej vykrádačskej akcie proti srsti. My sa nachádzame niekde uprostred, a tak seriálu udeľujeme šesť a pol bodu z desiatich.