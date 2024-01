Nové seriály v roku 2024: TOP novinky od všetkých streamingových služieb

Na ktoré seriály sa v roku 2024 tešíme najviac? Čakajú nás vynovené série favoritov, ale aj úplne nové príbehy.

Streamingové služby si aj tento rok pre divákov pripravia seriálové pecky, pre ktoré sa oplatí predplácať si ich. Na čo sa v Refresheri tešíme najviac?

1. Echo – 10. 1. (Disney+)

Marvel mal predošlý rok skutočne zlý. Jedinými pozitívami boli Strážcovia galaxie 3 a Loki. Sú dôkazom, že talentovaní ľudia ešte stále dokážu v tomto svete vytvárať zaujímavé príbehy. Ťažko povedať, či bude mať podobnú kvalitu aj Echo. Marvel seriál poriadne pretočil a prepracoval, lebo s ním neboli spokojní. Všetky jeho časti vyjdú na Disney+ naraz.

Trailery však vyzerajú sľubne: ukazujú drsný kriminálny thriller v komiksovom svete, popretkávaný brutálnymi akčnými scénami. Hlavnou hrdinkou bude Maya (Echo) zo seriálu Hawkeye a objaví sa tu aj Kingpin či Daredevil.

2. True Detective: Night Country (HBO Max)

Evangeline Navarro (Kali Reis) a Liz Danvers (oscarová Jodie Foster) vyšetrujú na Aljaške zmiznutie ôsmich výskumníkov. Do toho sa pritrafia vraždy, záhady a ľudia s tajomstvami, ktoré policajti nesmú vedieť. Nová séria obľúbeného kriminálneho seriálu zobrazí boj problémových policajtiek s nehostinnými podmienkami, na ktoré nie sú zvyknuté.

3. Masters of Air – 26. 1. (Apple TV+)

Vojnový seriál ohúri divákov svojím spracovaním druhej svetovej vojny z pohľadu pilotov, letcov a bombardérov. Diváci sa môžu tešiť na ohlušujúcu akciu, bombardovanie, vojnové bitky, ale aj dramatické momenty a napínavé dialógy.

Seriál má nabitý herecký ansábel na čele s Austinom Butlerom (Elvis), Callumom Turnerom (Fantastické zvery), Barrym Keoghanom (Banshees of Inisherin) či s Ncutim Gatwom (Eric zo Sex Education). O réžiu sa postarali tvorcovia seriálov Captain Marvel, Mudbound, True Detective, James Bond – No Time to Die, Pacific či Sopranos. Odborníci očakávajú, že pôjde o jeden z najlepších seriálov roka z producentskej dielne Toma Hanksa a Stevena Spielberga.

4. Mr. & Mrs. Smith – 2. 2. (Amazon Prime Video)

Obľúbený akčný film Pán a pani Smithovci (Mr. and Mrs. Smith) s Angelinou Jolie a Bradom Pittom dostane seriálovú verziu. Tentoraz budú novomanželia o svojich prácach vo svete nájomných zabijakov vedieť vopred, čo medzi nimi vytvorí inú dynamiku. Od začiatku budú na vraždení a špiónskych akciách pracovať spoločne.

Namiesto Brada Pitta uvidíme Donalda Glovera (Atlanta) a Angelinu Jolie vystrieda Maya Erskine (PEN15). Ďalšie postavy si zahrali špičkoví hollywoodski herci, ako napríklad Paul Dano (The Batman), John Turturro (The Night Of), Parkey Posey (Beau is Afraid) Sarah Paulson (Ratched), Wagner Moura (Narcos), Alexander Skarsgård (Succession), Eiza Gonzalez (Baby Driver) či Ron Perlmann (Hellboy).

5. Avatar: The Last Airbender – 22. 2. (Netflix)

Slávne anime sa podobne ako One Piece dočká od Netflixu hranej verzie. Avatar je veľkolepý fantasy príbeh o Aangovi, 12-ročnom chlapcovi, v ktorom sa prebudia magické sily všetkých štyroch živlov – vody, ohňa, zeme a vetra. Aang sa musí stať Avatarom a pomocou svojich síl zmierniť násilné konflikty medzi štyrmi krajmi.

Adaptácia od Netflixu vyzerá veľmi podarene, no ešte predtým je dobré vidieť aj pôvodný animovaný seriál na SkyShowtime. Má len tri série a ide o jedno z najlepších anime histórie (oplatí sa vidieť aj spin-off Kora).

6. Shōgun – 27. 2. (Disney+)

Tvorca seriálu Counterpart vytvoril historickú minisériu o Japonsku z roku 1600. Do krajiny vychádzajúceho slnka však dosadil cudzincov. A tí sa tam doslova stratia. Medzi hlavné postavy patrí napríklad ženská samurajka či vojnoví generáli. Diváci si v traileri môžu všimnúť, že tvorcovia do výroby fakt zainvestovali. Dokonca ich pri tvorbe inšpirovali skutočné udalosti. Tie si však upravili podľa svojho gusta.

7. Fallout – 12. 4. (Amazon Prime Video)

Dvesto rokov po atómovej vojne, ktorá zničila planétu, sa takzvaní vault dwellers, teda ľudia z atómových krytov, konečne dostávajú na povrch. Šokuje ich, aký komplexný, násilný a nehostinný svet nájdu. Sú v ňom ľudia, monštrá, mutanti a na každom kroku číha smrť.

Postapokalyptický sci-fi seriál Fallout vytvorili manželia Lisa a Jonathan Nolan, ktorí stoja aj za seriálom Westworld. Fallout vzniká na základe slávnej videohernej série a hlavné roly v ňom stvárnia Ella Purnell (Army of the Dead, Yellowjackets) a Walton Goggins (The Hateful Eight).

8. The Regime – 3. 3. 2024 (HBO Max)

Miniséria od HBO zobrazuje vysokopostavenú političku v poslednom roku vlády počas dystopického režimu, ktorý sa rozpadá. Pôjde o napínavú drámu. Hlavnú rolu si zahrala Kate Winslet. 6-dielnu minisériu vytvoril Will Tracy (tri epizódy Succession či film The Menu).