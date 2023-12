Až 13 % Slovákov sa považuje za podpriemerných. Tento výskum ukázal kvality obyvateľov našej krajiny

Viacero ľudí je presvedčených, že Slovensku sa príliš nedarí a ani nebude.

Ruku na srdce. Myslíš si, že máš v sebe výnimočnosť a že dokážeš veľké veci, alebo si viac taká šedá myška, ktorá radšej nikdy nevytŕča z davu? Ak sa aj ty radíš medzi „typických Slovákov“, správna odpoveď je možnosť B. Hovorí to nedávny prieskum BILLA, ktorý sa pozrel na to, ako my Slováci vnímame vlastné kvality, svoje životné ciele a pozitíva našej krajiny.

Ako dopadol prieskum?

„V prieskume sme zistili, že väčšina ľudí (78 %) pokladá samých seba za priemerných a iba každý piaty Slovák sa považuje za výnimočného. Trinásť percent ľudí dokonca pokladá Slovákov za podpriemerných. Môžu za to viaceré faktory vrátane zlej spoločenskej atmosféry. Väčšina ľudí je presvedčená, že Slovensku sa príliš nedarí a ani sa nebude. V takomto rozpoložení môžu niektorí upadnúť do malovernosti a nedôverovať sebe i tým okolo nich,“ vysvetlil sociológ Michal Vašečka.

Viac ako polovica opýtaných pritom nevedela určiť, v čom sa ukrývajú kvality Slovákov. Na druhej strane ľudia, ktorí s touto otázkou nemali problém, za kvality nášho národa určili:

pracovitosť

dobrosrdečnosť

pohostinnosť

úprimnosť

skromnosť

vynaliezavosť

hrdosť

Hoci si väčšina z nás podľa prieskumu plní svoje životné sny, neplatí to pre každého štvrtého Slováka. Zrejme ťa neprekvapí, že hlavným dôvodom, prečo si ľudia nejdú za svojimi cieľmi, je nedostatok financií, ale aj málo odvahy, sebadôvery a času.

Prieskum vykonávala agentúra 2muse v termíne od 12. 10. do 16. 10. 2023 na tému kvalít a hrdosti ľudí žijúcich na Slovensku.

Kvality sú v každom z nás

Pozbierať zo zeme zvyšky sebaúcty a konečne pocítiť hrdosť na seba samých inšpiruje Slovákov spoločnosť BILLA. Sme krajinou s nádhernou prírodou, bohatou históriou a vieme sa pýšiť vlastnými tradíciami – tak prečo sa máme tváriť, že sme priemerní?

Príklad si môžeme zobrať z herečky Gabiky Marcinkovej, ktorá je tvárou novej komunikačnej kampane BILLA a vôbec sa ňou nestala náhodou. Gabika je dôkazom, že keď človek na sebe maká, dokáže aj nemožné. Preto sa na nás neusmieva iba zo slovensko-českých filmov a seriálov, ako Sviňa, Dôverný nepriateľ či Vedma, ale nedávno dobyla aj Hollywood.

„V našej novej kampani vyzývame Slovákov, aby neskrývali svoje kvality a nebáli sa napĺňať svoj skrytý potenciál. Sme húževnatý a pracovitý národ, ktorý môže dosiahnuť veľké veci, stačí sa len odhodlať. Buďme hrdí na to, čo máme, a neprestávajme na sebe pracovať,“ povedal hovorca spoločnosti BILLA Marek Kravjar.

Rovnako ako sa kvality ukrývajú v každom z nás, môžeme kvalitu nájsť aj v predajniach BILLA. Spoločnosť sa v kvalitných potravinách vyzná, o čom Slovákov presviedča už 30 rokov. „Spoluprácou s odborníkmi na gastronómiu a životosprávu, ktorými sú napríklad Andrea Ena, Jaroslav Žídek či Boris Bajer, pomáhame zákazníkom, aby vedeli rozlíšiť kvalitu od priemeru a z nákupov si domov prinášali iba tie najlepšie potraviny. Edukácia Slovákov v oblasti kvalitných potravín je jednou z našich priorít,“ uviedol Kravjar.