FOTO: Syn Arnolda Schwarzeneggera napodobnil otcovu slávnu pózu. Pozri sa, akú má formu

Z výletu v Rakúsku zverejnil niekoľko fotografií, ktoré fanúšikovia milujú.

Joseph Baena navštívil múzeum svojho slávneho otca Arnolda Schwarzeneggera, ktoré sa nachádza v jeho rodnom meste Thal v Rakúsku. Informuje o tom portál People. Syn známeho herca, politika a kulturistu zverejnil na sociálnej sieti fotografie s komentárom „Bez návštevy @arnoldschwarzeneggermuseum by to nebol výlet do Rakúska, však?“

Na fotkách vidno, ako sa Joseph pokúša napodobniť ikonické pózy svojho otca. Na Instagram pridal takisto fotografiu, kde zdvíha činku. V pozadí možno pozorovať viacero fotografií Arnolda počas jeho bohatej kulturistickej kariéry. Otca napodobnil aj vo filmovej scéne z filmu Terminátor, pri ktorej sedí na legendárnej motorke. V neposlednom rade si zapózoval aj s kultovým mečom Atlantean z filmu Barbar Conan.