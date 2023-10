Chceš mať lepší sex? Tieto konkrétne potraviny pred tým vynechaj

Nie je jedlo ako jedlo. Odborníčka radí, ktoré potraviny ti môžu pred sexom pomôcť a ktorým by si sa mal, naopak, vyhýbať.

S prázdnym žalúdkom sa nič nerobí ľahko. A to ani taká príjemná aktivita, akou je sex. Naznačuje to najnovšia nórska štúdia, podľa ktorej vníma človek dotyky oveľa príjemnejšie vtedy, keď je najedený. Na výskum uverejnený v odbornom časopise Psychophysiology upozornil v tlačovej správe sexshop Ružový slon, ktorý okrem predaja sexuálnych pomôcok poskytuje aj odborné poradenstvo.

Experiment na 67 nórskych mužoch a ženách potvrdil, že našu úroveň telesných pôžitkov ovplyvňuje črevný hormón grelín. Nazýva sa aj „hormón hladu“, pretože zvyšuje našu túžbu po jedle. Ak máme prázdny žalúdok, grelín nás motivuje k tomu, aby sme našli potravu. Tento hormón však zároveň potláča vnímanie iných odmien vrátane sociálnych pôžitkov, medzi ktoré patrí dotyk.

Účastníkov šteklili počas hladovky

Experiment prebiehal počas dvoch dní. V prvý deň prišli dobrovoľníci po šiestich hodinách

pôstu. Najedli sa a potom nasledovali dotyky vrátane šteklenia rôznymi technikami. Výskumníci počas toho skenovali ich mozgy pomocou funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI). Po experimente mali účastníci ohodnotiť, nakoľko im boli tieto dotyky príjemné.

Na druhý deň sa postup zopakoval s tým rozdielom, že dobrovoľníkom nedali po šesťhodinovej hladovke najesť. Magnetická rezonancia odhalila vyššie hladiny grelínu a dobrovoľníci tiež uvádzali menšie potešenie z dotykov.

„Ľudí rozptyľovali interoceptívne pocity spojené s hladom, a tak im boli dotyky menej príjemné. Výsledky teda ukazujú, že grelín sa okrem svojej primárnej úlohy podieľa aj na priraďovaní hodnoty sociálnym odmenám, akou je aj dotyk,“ hovorí výskumný tím pod vedením Danielly Pfabiganovej.

Týmto potravinám sa pred sexom vyhýbaj

To, že prázdny žalúdok tlmí sexuálne pudy, zistila aj nedávna štúdia uverejnená v časopise Apetite. V rámci experimentu výskumníci z Drexelskej a Pensylvánskej univerzity zavreli niekoľko žien na osem hodín v laboratóriu. Počas tohto času ich nechali hladovať a potom skenovali ich mozgy.

„Magnetická rezonancia odhalila, že keď je žalúdok prázdny, mozog veľmi nereaguje na

romantické podnety. Avšak keď je plný, reaguje oveľa silnejšie na emocionálne alebo fyzické podnety,“ hovorí Veronika Kubíčková, sexexpertka z e-shopu Ruzovyslon.cz, ktorý sa zaoberá zdravou sexualitou.

Preto je vhodné mať plný žalúdok aj pred sexom. „Musíme však brať do úvahy

niekoľko faktorov. Po prvé, nie je ideálne jesť príliš veľa. Po veľkom jedle by ste mali so sexom počkať aspoň hodinu. Po druhé, je vhodné vyhýbať sa mliečnym výrobkom, pečivu

alebo ovociu, napríklad čerešniam. Ide o vysoko fermentovateľné sacharidy, ktoré môžu

spôsobiť plynatosť a nadúvanie,“ hovorí Veronika Kubíčková.



„Na druhej strane existujú aj potraviny, ktoré je ideálne konzumovať pred sexom aj po ňom. Napríklad horká čokoláda, avokádo, jahody, melón, jablká, orechy, ľanové semienka, chia semienka, tekvicové semienka alebo zázvor,“ uzatvára Kubíčková.