Pýtali sme sa mladých Slovákov, čo by urobili inak ako ich rodičia. Odpovede ťa prekvapia (ANKETA)

Každá generácia má svoje vlastné priority v živote. Keď si to porovnáš, aké rozhodnutia by si spravil ty?

Rodičia nás majú pripraviť na cestu životom a byť pre nás príkladom. Či už je to ohľadom školy, kariéry alebo riešenia problémov. Ale i tak si nakoniec určujeme našu budúcnosť sami. Tvoji rodičia mali v minulosti úplné iné priority než ty dnes. Súčasná generácia žije sociálnymi sieťami, sme nalepení na mobiloch a utekáme za kariérou. Máme však viac možností a informácie vieme získať „lusknutím prstov“.

A preto sa ťa pýtame, spravil by si niečo inak, ako tvoji rodičia? S touto otázkou vyrazil náš moderátor Kamil do ulíc Bratislavy, aby pozbieral odpovede od mladých Slovákov.

A čo účastníci ankety odkázali rodičom? Niektorí by najradšej išli do zahraničia, či už študovať, pracovať alebo rovno aj žiť. Iní by zase začali s financiami skôr, alebo viac riskovali. Aké finančné rozhodnutia spravili mladí Slováci odlišne, než ich rodičia, sa dozvieš v našej ankete.

