Pozri si TOP releasy tenisiek v októbri. Bodujú ikonické Air Jordan, futuristické tvary Asics aj spolupráce značky New Balance

V októbri budú v predaji tenisky, na ktorých môžeš v budúcnosti zarobiť stovky eur. Vyber si svojho favorita od značiek Adidas, Air Jordan, Asics, New Balance alebo Nike.

Svet tenisiek je rýchlejší ako kedykoľvek v minulosti, pričom najväčší hráči na trhu s obuvou predstavujú nové vyhotovenia, spolupráce a modely na dennej báze. Nájsť najlepšie releasy je časovo náročnou úlohou, a preto sme vybrali 8 párov, na ktoré sa oplatí striehnuť v priebehu októbra. V budúcnosti ich možno predáš s niekoľkonásobným ziskom.

Predtým ako sa dostaneme k samotnému zoznamu, rýchlo si zhrnieme novinky zo sveta obuvi v posledných týždňoch. Spoločnosť Birkenstock mieri na burzu, videli sme prvý náhľad spolupráce medzi značkami JJJJound a New Balance, unikli ďalšie fotografie tenisiek Fear of God pre Adidas a portorický interpret Bad Bunny predstavil svoju vlastnú verziu modelového radu Adidas Responsce CL s prívlastkom „Paso Fino“.

Teraz, keď si sa oboznámil so všetkými podstatnými informáciami z obuvníckeho priemyslu, pokračujeme s najlepšími novinkami, ktoré budú v predaji v najbližších dňoch a týždňoch. Vyber si svojho favorita od značiek Adidas Originals, Jordan Brand, Asics, New Balance alebo Nike.

Zdroj: Concepts

New Balance 998 „C-Note“ x Concepts – 05. 10. 2023

Medzi najočakávanejšie vydania tenisiek v októbri patri legendárny model New Balance 998 s podtitulom C-Note, ktorý vznikol v spolupráci s obchodom Concepts a je oslavou 10. výročia ich vzájomného partnerstva.

Vyhotovenie je inšpirované tvrdou hotovosťou, ktorá návrhárskym tímom poslúžila ako inšpirácia už na prvý pohľad. Elegantná silueta New Balance 998 má v tomto prípade klasický zvršok z priedušnej sieťoviny, doplnený semišovými prekrytiami, ochranou špice a pätou s tlmiacimi vlastnosťami. Prémiová konštrukcia je zahalená do palety, ktorá pochádza z dizajnu stodolárovej bankovky, so známou zelenou farbou zvýraznenou sivo-bielymi tónmi, modrou a kovovou medenou.

Cena týchto limitovaných tenisiek NB je 220 dolárov a v predaji budú online už 5. októbra.

Zdroj: Moncler

Adidas Originals Campus x Moncler – 05. 10. 2023

Jedny z najodvážnejších tenisiek s logom spoločnosti Adidas Originals. Takto by sme opísali novinku Adidas Originals Campus, ktorá vznikla vďaka partnerstvu s high-end značkou Moncler.

Ikonický retro model, ktorý sa prvýkrát preslávil v osemdesiatych rokoch minulého storočia, dostal úpravu s najklasickejšími prvkami firmy Moncler. Vrchná časť populárnych tenisiek je vyrobená z kombinácie technického ripstopu a kože, je zvýraznená logom a tromi prúžkami, zatiaľ čo masívna podrážka je zárukou toho, že sa prispôsobia akémukoľvek terénu.

Dostupné sú v mužských aj v ženských veľkostiach v online obchode za cenu 455 eur, pričom vďaka značkovému vrecku a krabici ti prídu domov vo veľkom štýle. Naším favoritom je biela schéma, ale k dispozícii je napríklad aj čierno-biela, oranžová alebo modrá.