FOTO: Rodina z Brna chcela doma tráviť viac času. Ich záhradu zdobí útulný domček s vírivkou a dizajnovým ohniskom

Dizajn záhradnej stavby odzrkadľuje element zeme, vetra, ohňa a vody.

Architekti zo štúdia Pšenčík/Semančík vytvorili projekt, ktorý skrášľuje časť nevyužitého pozemku za rodinným domom v Brne. Klienti žijú na predmestí a ich prianím bolo vytvoriť si viac možností na relax a zábavu priamo doma. Odpoveďou štúdia bol oddychový záhradný domček. Tzv. útulňa v sebe ukrýva niekoľko funkcií, majitelia si môžu posedieť pri ohni, okúpať sa vo vírivke, ubytovať tam hostí alebo len tak uniknúť pred civilizáciou.

„Útulňa by mala navodzovať pohodu a pokoj. Cieľom bolo maximálne prepojiť interiér s exteriérom. Útulňu je preto možné transformovať na prístrešok, ktorý predstavuje krytý vonkajší priestor. Keď človek vstúpi do priestoru útulne, mal by „nasiaknuť“ pocitom odpočinku. Veríme, že sa to aj podarilo,“ informuje ateliér Pšenčík/Semančík.

Dizajnový objekt sa pýši materiálom, ktorý perfektne zapadol do prostredia záhrady. Dizajnéri sa snažili spojiť štyri prírodné elementy, a to vodu, oheň, vietor a zem, ktoré sa harmonicky prelínajú v celom priestore počas dňa aj počas roka.

Zdroj: Pšenčík Semančík Architekti

Viac možností, ako relaxovať

Útulňa je situovaná v rohu parcely, z dvoch strán tak prilieha k drobným stavbám na susedných pozemkoch. Zvyšné dve steny na opačnej strane sú celé presklené a priestor domu môže plynule prechádzať do záhrady. Takýmto spôsobom je možné transformovať ho aj na prístrešok, ktorý je dokonale prepojený s prírodou okolo.

Rodina a ich hostia môžu na záhrade tráviť kvalitne strávený čas, pričom majú na výber viacero aktivít. Celý priestor interiéru môže byť využitý na posedenie a vďaka elektronickej pojazdnej podlahe, ktorá schováva zabudovanú vírivku aj na wellness relax.

Zdroj: Pšenčík Semančík Architekti

Oázu pokoja tvorí materiál a okolité prostredie

Pre architektov bolo najťažšie pracovať s vopred stanovenou veľkosťou plochy. „Bojovali sme hlavne s veľkosťou zastavanej plochy, ktorej maximum bolo úradmi vopred definované, preto sme objem stavby už nemohli viac zväčšiť,“ približujú.

Čo sa týka interiéru, museli vybrať odolné materiály, a to práve kvôli umiestneniu veľkej vírivky, ktorá je súčasťou vnútornej časti domu, no dokáže sa šikovne ukryť pod podlahu. Aj preto dizajnéri stavili na materiály s výraznou štruktúrou. Ako však sami hovoria, snažili sa zachovať ich autenticitu a prírodnú krásu.

Celkový dizajn domčeka dokonale ladí s celým okolím a na pozemku vôbec nepôsobí ako rušivý element. Steny sú tvorené tvárnicami z pohľadového betónu a obkladmi z vodoodolnej preglejky, na podlahe sú použité dosky z exotickej dreviny. Rodina si tak môže doma vychutnávať skutočnú oázu pokoja.