Tínedžer má najväčšie afro na svete. Tipneš si, koľko centimetrov účes meria?

Amir Manuel Mendez zo Spojených štátov má zápis v Guinnessovej knihe rekordov v štrnástich rokoch.

Kalifornčan sa medzi rekordérov zapísal vďaka svojim vlasom. Má totiž najväčšie mužské afro na svete. Do knihy bol zapísaný až teraz, rekordnú dĺžku účesu však zaznamenal už vlani v auguste. Jeho afro má 19,67 centimetra do výšky, 24,83 centimetra do šírky a obvod je neuveriteľných 226 centimetrov.

Svoje vlasy si Amir Manuel Mendez začal pestovať asi pred štyri a pol rokom. O zápis do Guinnessovej knihy rekordov požiadal po tom, čo videl predchádzajúceho držiteľa prvenstva a uvedomil si, že jeho účes je oveľa väčší. „Vyčesal som si vlasy, zmeral som ich pravítkom a zistil, že sú dlhšie,“ uviedol Mendez, za ktorého podala žiadosť o zápis jeho matka. Dnes už má chlapec certifikát doma.

Tínedžer hovorí, že vďaka vlasom je nadväzovanie konverzácií oveľa jednoduchšie. Väčšine ľudí, ktorých stretne, sa vraj jeho účes páči. Práve starostlivosť o vlasy je podľa Mendeza zásadná. Rutinná starostlivosť spočíva v tom, že si ich necháva natočené a dôsledne hydratuje nielen vlasy, ale aj pokožku hlavy. Aby si vlasy nezničil, často vraj používa suchý šampón.

Odvtedy, čo získal titul rekordéra, si Američan vlasy z času na čas zastrihne, aby sa zbavil zničených končekov. Aktuálne si vraj však nie je istý, či nechá vlasy ďalej rásť. Raz by však rád prekonal vlastný rekord.

Mendez takisto vyzval tých, ktorí majú akékoľvek jedinečné rysy, aby sa za ne nehanbili a ukázali ich svetu. To sa týka aj vlasov. „Myslím si, že ľudia by mali byť na svoje prirodzené vlasy hrdí a prestať sa za ne hanbiť,“ hovorí. Zápis do Guinnessovej knihy rekordov považuje za splnený sen. „Vždy som si tie knihy so záujmom prezeral a túžil som v nich byť. A teraz je to skutočnosť,“ vyhlásil.

Najväčšie afro medzi ženami má od apríla štyridsaťsedemročná Aevin Dugasová z americkej Louisiany, ktorá druhýkrát prekonala vlastný rekord. Za 24 rokov jej účes narástol 25 centimetrov do výšky, 26 do šírky a do obvodu 165 centimetrov. Aj keď je Aevin za svoj rekord vďačná, afro má vraj aj mnohé nevýhody. Raz si vlasy privrela do dverí na aute alebo sa jej zachytávajú o vetvy stromov. Aj preto afro zriedkakedy nosí rozpustené a starostlivo ho upravuje do rôznych účesov.

Vlasové rekordy patria v Guinnessovej knihe medzi tie vôbec najobľúbenejšie. Pred pár týždňami sa do nej zapísala Američanka s najdlhším mulletom. Ten meria 172,7 centimetra, čo z neho robí najdlhší typ tohto účesu u ženy na svete.